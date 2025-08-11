Chuva de Dinheiro para Touro: Faça essa simpatia para atrair prosperidade financeira!
Márcia Sensitiva ensina uma simpatia simples e poderosa para as pessoas nativas do signo de Touro conquistar mais dinheiro na vida!
Clique aqui e escute a matéria
O signo de Touro, conhecido por sua determinação, paciência e apreço pelo conforto material, tem uma relação natural com a prosperidade financeira.
Para os taurinos que buscam solidificar e expandir suas finanças, existe uma simpatia poderosa e alinhada com a energia terrena e estável deste signo.
Nesta matéria, vamos apresentar a melhor simpatia para Touro conquistar mais dinheiro na vida. Veja agora!
Simpatia para Touro atrair dinheiro
Ingredientes:
- 5 espigas de milho;
- Barbante;
- Papel branco;
- Lápis.
Como fazer?
O primeiro passo é pegar as espigas de milho e amarrá-las umas às outras com o barbante, fazendo uma espécie de varal. Em seguida, escreva a lápis no papel seu pedido de prosperidade.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Na sequência, pendure o papel em uma das pontas do barbante.
Deixe tudo isso na natureza e ore seis vezes o Pai-Nosso para São Sebastião, seu Santo de Devoção.
O recomendado é fazer esse ritual na primeira quinta-feira do mês, no horário da sua preferência.
Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?