Simpatias | Notícia

Chuva de Dinheiro para Touro: Faça essa simpatia para atrair prosperidade financeira!

Márcia Sensitiva ensina uma simpatia simples e poderosa para as pessoas nativas do signo de Touro conquistar mais dinheiro na vida!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 11/08/2025 às 7:17
Imagem ilustrativa do signo de Touro
Imagem ilustrativa do signo de Touro - Reprodução/ iStock

O signo de Touro, conhecido por sua determinação, paciência e apreço pelo conforto material, tem uma relação natural com a prosperidade financeira.

Para os taurinos que buscam solidificar e expandir suas finanças, existe uma simpatia poderosa e alinhada com a energia terrena e estável deste signo.

Nesta matéria, vamos apresentar a melhor simpatia para Touro conquistar mais dinheiro na vida. Veja agora!

Simpatia para Touro atrair dinheiro

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa do signo de Touro - Reprodução/ iStock

Ingredientes:

  • 5 espigas de milho;
  • Barbante;
  • Papel branco;
  • Lápis.

Como fazer?

O primeiro passo é pegar as espigas de milho e amarrá-las umas às outras com o barbante, fazendo uma espécie de varal. Em seguida, escreva a lápis no papel seu pedido de prosperidade.

Na sequência, pendure o papel em uma das pontas do barbante.

Deixe tudo isso na natureza e ore seis vezes o Pai-Nosso para São Sebastião, seu Santo de Devoção.

O recomendado é fazer esse ritual na primeira quinta-feira do mês, no horário da sua preferência.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

