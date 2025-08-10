fechar
Simpatias | Notícia

Simpatia para Áries: Faça esse ritual para atrair sorte!

Você é do signo de Áries e deseja atrair mais sorte na sua vida? Separamos uma simpatia poderosa que pode se tornar uma grande aliada nisso!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 10/08/2025 às 10:55
Imagem ilustrativa do signo de Áries!
Imagem ilustrativa do signo de Áries! - Reprodução/ iStock

Clique aqui e escute a matéria

Áries, o primeiro signo do zodíaco, é conhecido por sua energia, coragem e espírito de liderança.

Governado por Marte, o planeta da ação e da guerra, os arianos são naturalmente impulsionados a lutar por seus objetivos.

No entanto, mesmo os arianos mais determinados podem precisar de uma mãozinha do destino.

Por esse motivo, separamos uma simpatia poderosa e especial para os arianos atrair sorte. Veja agora!

Simpatia para Áries atrair sorte

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa do signo de Áries! - Reprodução/ iStock

Segundo o portal TVFOCO, primeiro é necessário pegar um pedaço de papel amarelo e escrever com caneta vermelha a seguinte frase: "Eu quero sorte".

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Feito isso, dobre o papel quatro vezes e coloque dentro de um envelope vermelho, junto com nove pétalas de girassol e um pequeno pingente de sol.

Em seguida, feche o envelope e carregue com você. Assim, quando for fazer alguma aposta ou tomar uma decisão importante, segure o amuleto com firmeza e mentalize os seus desejos.

Leia também

A simpatia que traz maré de sorte para o signo de Leão!
SIMPATIAS

A simpatia que traz maré de sorte para o signo de Leão!
Ritual da lua: simpatias poderosas para começar um novo ciclo
SIMPATIA

Ritual da lua: simpatias poderosas para começar um novo ciclo

Compartilhe

Tags