3 simpatias poderosas para proteger você e sua família

Manter a proteção contra inveja e energias negativas sempre é uma ótima opção para seguir a vida com leveza. Separamos simpatias que podem ajudar!

Está buscando formas de proteger sua família?

Para muitos, as simpatias são grandes aliadas para afastar energias negativas e atrair harmonia para o lar.

Nesta matéria, vamos apresentar três rituais que são perfeitos para quem deseja proteção. Veja agora!

Simpatias para proteção da família

Segundo o portal Terra, esses são os melhores rituais para você testar em casa:

1. Simpatia para proteção

Comece fervendo 3 litros de água e junte 3 ramos de guiné, 2 rosas amarelas, 6 ramos de arruda e 1 espada-de-são-jorge.

Espere amornar, coe e faça o seu banho de energia. Enquanto joga a mistura no corpo, do pescoço para baixo, mentalize sempre a paz, tranquilidade e segurança.

2. Simpatia contra a inveja

Em uma sexta-feira de Lua Cheia, olhe para a Lua e diga as seguintes palavras:

"Cavalinho, meu cavalinho. Senhor das areias do mar. Prepare o seu cangotinho para eu passar".

Em 1 vasilha de metal, coloque 1 pedaço de carvão em brasa e galhinhos secos de alecrim, arruda, manjericão e flores de laranjeira. Defume todos os cômodos e em volta do seu corpo, com cuidado para não se queimar.

Comece pelos quartos e termine na cozinha. O que sobrar, embrulhe em 1 papel branco e jogue em um lixo, longe da sua casa.

3. Simpatia para proteger o lar

Por fim, coloque um pouco de sal grosso em 1 copo com água, tampe e deixe perto da porta de entrada da sua casa, em um local visível, durante 3 dias.

Quando passar esse tempo, jogue a água em uma pia qualquer e o copo no lixo. Para que energia tenha um resultado melhor, troque a mistura todas as manhãs.