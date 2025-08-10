A simpatia que traz maré de sorte para o signo de Leão!
Está precisando de uma sorte extra para conquistar aquilo que deseja? Essa simpatia, perfeita para os leoninos, pode ajudar nisso!
Clique aqui e escute a matéria
Leão, o signo do Sol, é conhecido por sua força, brilho e uma necessidade de ser o centro das atenções.
Governado pelo astro-rei, os leoninos são líderes natos, cheios de energia e com um coração generoso.
No entanto, mesmo os mais majestosos dos leões podem passar por momentos de estagnação, quando a sorte parece ter tirado férias.
Por esse motivo, separamos uma simpatia poderosa que é perfeita para os leoninos atrair sorte. Veja agora!
Simpatia da sorte para o signo de Leão
Segundo o portal TVFOCO, esse ritual é perfeito para atrair sorte:
1. Simpatia da sorte
Em um dia de quinta-feira, confeccione um saquinho com tecido amarelo-ouro e linha da mesma cor.
Coloque dentro uma miniatura de figa, pétalas de duas violetas e um papel com a palavra "fogo" escrita.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Amarre com um laço dourado e pingue uma gota de perfume de alfazema sobre o tecido.
Quando fizer isso, imagine que a sorte está se aproximando de você.
- Veja também: Simpatia da caneta para afastar brigas na relação
Guarde o patuá na bolsa ou carteira e evite que outras pessoas o toquem. Mantenha com você pelo tempo que sentir necessário.