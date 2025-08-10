A simpatia que traz maré de sorte para o signo de Leão!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Está precisando de uma sorte extra para conquistar aquilo que deseja? Essa simpatia, perfeita para os leoninos, pode ajudar nisso!

Leão, o signo do Sol, é conhecido por sua força, brilho e uma necessidade de ser o centro das atenções.

Governado pelo astro-rei, os leoninos são líderes natos, cheios de energia e com um coração generoso.

No entanto, mesmo os mais majestosos dos leões podem passar por momentos de estagnação, quando a sorte parece ter tirado férias.

Por esse motivo, separamos uma simpatia poderosa que é perfeita para os leoninos atrair sorte. Veja agora!

Simpatia da sorte para o signo de Leão

Segundo o portal TVFOCO, esse ritual é perfeito para atrair sorte:

Imagem ilustrativa do signo de Leão! - Reprodução/ iStock

1. Simpatia da sorte

Em um dia de quinta-feira, confeccione um saquinho com tecido amarelo-ouro e linha da mesma cor.

Coloque dentro uma miniatura de figa, pétalas de duas violetas e um papel com a palavra "fogo" escrita.

Amarre com um laço dourado e pingue uma gota de perfume de alfazema sobre o tecido.

Quando fizer isso, imagine que a sorte está se aproximando de você.

Guarde o patuá na bolsa ou carteira e evite que outras pessoas o toquem. Mantenha com você pelo tempo que sentir necessário.