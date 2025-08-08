Simpatia da caneta para afastar brigas na relação
Está desejando melhorar a harmonia no seu relacionamento? A simpatia da caneta pode ser uma grande aliada para afastar as brigas. Saiba como fazer!
Os relacionamentos são uma parte importante da nossa vida, mas nem sempre são fáceis.
Brigas, discussões e desentendimentos são extremamente comuns na vida amorosa.
Quando a tensão se instala e o diálogo parece impossível, muitas pessoas acabam buscando rituais para restaurar a paz.
A simpatia da caneta pode se tornar uma grande aliada para renovar a harmonia no relacionamento.
Nesta matéria, vamos mostrar o passo a passo desse ritual incrível. Veja agora!
Simpatia da caneta
Em uma noite de Lua Minguante, separe um tecido vermelho, agulha, linha branca e costure um saquinho, como se estivesse fazendo um patuá.
Dentro dele, coloque uma figa, um trevo-de-quatro-folhas e papel vermelho com o nome dos brigões escritos com caneta azul.
Feche a boca do saquinho e guarde na sua gaveta de roupas íntimas.
Sempre que surgir uma crise, segure o saquinho com a mão direita e pense nos momentos de felicidade.