Simpatia com vela vermelha para voltar com antigo amor
Está desejando viver um romance com alguém do passado? A simpatia com vela vermelha pode acabar se tornando uma grande aliada nisso!
O fim de um relacionamento, muitas vezes, deixa um sentimento de vazio e a esperança de que o passado possa ser recuperado.
Quando a saudade aperta e o desejo de ter o antigo amor de volta é forte, muitas pessoas acabam buscando na fé e em rituais uma forma de reverter a situação.
Nesta matéria, vamos apresentar a simpatia da vela vermelha, perfeita para atender o desejo para conquistar um amor antigo. Veja agora!
Simpatia com vela vermelha
Materiais:
- 1 vela vermelha;
- 1 pires;
- 1 imagem de Santo Antônio.
Como fazer?
Comece acendendo a vela vermelha sobre o pires, deixando ao lado da imagem de Santo Antônio.
Espere queimar até a metade e diga as seguintes palavras:
"Santo Antônio casamenteiro, faz-me reconquistar meu amado, pois me sinto só. Seu poder é grande e sei que posso contar com a Vossa ajuda. Assim seja!"
No dia seguinte, acenda a metade restante da vela, repita a oração e deixe queimar até o fim.
Jogue os restos da vela no lixo e lave o pires para usar normalmente.