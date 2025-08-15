fechar
Simpatia com vela vermelha para voltar com antigo amor

Está desejando viver um romance com alguém do passado? A simpatia com vela vermelha pode acabar se tornando uma grande aliada nisso!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 15/08/2025 às 8:52
Imagem ilustrativa de uma vela vermelha!
Imagem ilustrativa de uma vela vermelha! - Reprodução/ iStock

O fim de um relacionamento, muitas vezes, deixa um sentimento de vazio e a esperança de que o passado possa ser recuperado.

Quando a saudade aperta e o desejo de ter o antigo amor de volta é forte, muitas pessoas acabam buscando na fé e em rituais uma forma de reverter a situação.

Nesta matéria, vamos apresentar a simpatia da vela vermelha, perfeita para atender o desejo para conquistar um amor antigo. Veja agora!

Simpatia com vela vermelha

Materiais:

  • 1 vela vermelha;
  • 1 pires;
  • 1 imagem de Santo Antônio.

Como fazer?

Comece acendendo a vela vermelha sobre o pires, deixando ao lado da imagem de Santo Antônio.

Espere queimar até a metade e diga as seguintes palavras:

"Santo Antônio casamenteiro, faz-me reconquistar meu amado, pois me sinto só. Seu poder é grande e sei que posso contar com a Vossa ajuda. Assim seja!"

No dia seguinte, acenda a metade restante da vela, repita a oração e deixe queimar até o fim.

Jogue os restos da vela no lixo e lave o pires para usar normalmente.

