Amarração para o amor voltar: Faça esse ritual simples e muito poderoso!
Está desejando trazer aquela pessoa amada para a sua vida? Separamos uma simpatia simples e muito poderosa que pode te ajudar nisso!
Se você está com o coração partido e deseja ter a pessoa amada de volta, talvez a ajuda de uma simpatia possa ser o que falta.
Nesta matéria, vamos apresentar uma simpatia simples e poderosa que pode ser uma grande aliada para fazer o amor voltar. Veja agora!
Amarração para o amor voltar
Materiais:
- 1 pedaço de pano cor-de-rosa;
- 1 pedra turmalina;
- 1 citrino;
- 1 quartzo rosa;
- Linha verde;
- Perfume.
Como fazer?
Comece escrevendo 13 vezes em um pedaço de pano cor-de-rosa a palavra "Vênus".
Do outro lado do pano, escreva seis vezes o seu nome completo e sete vezes o nome da pessoa que você deseja reconquistar.
Com esse pano, embrulhe uma pedra turmalina, um citrino e um quartzo rosa. Costure o tecido formando um saquinho, com linha verde.
Pingue sobre ele algumas gotas do seu perfume preferido e deixe no sol o dia inteiro. Carregue sempre com você até conseguir reconquistar o seu ex.
Depois, enterre num jardim florido e reze uma Ave-Maria e dois Pais-Nossos, pedindo a Vênus que proteja o seu romance.