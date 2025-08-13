Amarração para o amor voltar: Faça esse ritual simples e muito poderoso!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Está desejando trazer aquela pessoa amada para a sua vida? Separamos uma simpatia simples e muito poderosa que pode te ajudar nisso!

Se você está com o coração partido e deseja ter a pessoa amada de volta, talvez a ajuda de uma simpatia possa ser o que falta.

Nesta matéria, vamos apresentar uma simpatia simples e poderosa que pode ser uma grande aliada para fazer o amor voltar. Veja agora!

Amarração para o amor voltar

Imagem ilustrativa de um casal segurando as mãos! - Reprodução/ iStock

Materiais:

1 pedaço de pano cor-de-rosa;



1 pedra turmalina;



1 citrino;



1 quartzo rosa;



Linha verde;



Perfume.

Como fazer?

Comece escrevendo 13 vezes em um pedaço de pano cor-de-rosa a palavra "Vênus".

Do outro lado do pano, escreva seis vezes o seu nome completo e sete vezes o nome da pessoa que você deseja reconquistar.

Com esse pano, embrulhe uma pedra turmalina, um citrino e um quartzo rosa. Costure o tecido formando um saquinho, com linha verde.

Pingue sobre ele algumas gotas do seu perfume preferido e deixe no sol o dia inteiro. Carregue sempre com você até conseguir reconquistar o seu ex.

Depois, enterre num jardim florido e reze uma Ave-Maria e dois Pais-Nossos, pedindo a Vênus que proteja o seu romance.