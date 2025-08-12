fechar
Simpatias | Notícia

3 simpatias para ter dinheiro extra no fim do mês

Está desejando atrair mais dinheiro para a sua vida? Separamos três rituais simples e poderosos que podem acabar te ajudando nisso!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 12/08/2025 às 6:55
Imagem ilustrativa de dinheiro!
Imagem ilustrativa de dinheiro! - Reprodução/ iStock

Quem não quer um dinheiro extra no fim do mês para realizar um sonho, quitar uma dívida ou simplesmente ter mais tranquilidade?

A busca por mais prosperidade financeira é geral, e muitas pessoas recorrem a rituais e simpatias para dar uma forcinha ao universo.

A seguir, separamos três simpatias simples e poderosas para atrair mais dinheiro para a sua vida. Veja agora e aproveite!

Simpatias para conquistar mais dinheiro

Segundo o portal ND+, esses são os melhores rituais para conseguir um dinheiro extra:

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa de dinheiro! - Reprodução/ iStock

1. Simpatia do sal grosso

Comece pegando um punhado de sal grosso e coloque em um copo com água.

Deixe esse copo no local onde você guarda seu dinheiro ou documentos financeiros.

O sal grosso vai absorver as energias negativas, mas lembre-se de trocar a água semanalmente para manter as vibrações positivas.

2. Simpatia do limão com cravo

Corte um limão ao meio e espete sete cravos-da-índia em cada metade.

Coloque as metades do limão em um prato branco e regue com mel.

Em seguida, acenda uma vela branca ao lado do prato e faça um pedido com fé, mentalizando o dinheiro extra que deseja.

É importante deixar a vela queimar completamente. Feito isso, descarte o limão e os cravos no lixo.

3. Simpatia da folha de louro no travesseiro

Acenda uma vela branca e escreva, com uma caneta, o valor que você deseja receber em três folhas de louro. Faça uma oração e mentalize o valor.

Coloque as folhas dentro da fronha do travesseiro e durma com elas.

No dia seguinte, acenda outra vela e queime as folhas, pensando positivamente no seu desejo financeiro.

Leia também

