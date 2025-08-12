3 simpatias para ter dinheiro extra no fim do mês
Está desejando atrair mais dinheiro para a sua vida? Separamos três rituais simples e poderosos que podem acabar te ajudando nisso!
Quem não quer um dinheiro extra no fim do mês para realizar um sonho, quitar uma dívida ou simplesmente ter mais tranquilidade?
A busca por mais prosperidade financeira é geral, e muitas pessoas recorrem a rituais e simpatias para dar uma forcinha ao universo.
A seguir, separamos três simpatias simples e poderosas para atrair mais dinheiro para a sua vida. Veja agora e aproveite!
Simpatias para conquistar mais dinheiro
Segundo o portal ND+, esses são os melhores rituais para conseguir um dinheiro extra:
1. Simpatia do sal grosso
Comece pegando um punhado de sal grosso e coloque em um copo com água.
Deixe esse copo no local onde você guarda seu dinheiro ou documentos financeiros.
O sal grosso vai absorver as energias negativas, mas lembre-se de trocar a água semanalmente para manter as vibrações positivas.
2. Simpatia do limão com cravo
Corte um limão ao meio e espete sete cravos-da-índia em cada metade.
Coloque as metades do limão em um prato branco e regue com mel.
Em seguida, acenda uma vela branca ao lado do prato e faça um pedido com fé, mentalizando o dinheiro extra que deseja.
É importante deixar a vela queimar completamente. Feito isso, descarte o limão e os cravos no lixo.
3. Simpatia da folha de louro no travesseiro
Acenda uma vela branca e escreva, com uma caneta, o valor que você deseja receber em três folhas de louro. Faça uma oração e mentalize o valor.
Coloque as folhas dentro da fronha do travesseiro e durma com elas.
No dia seguinte, acenda outra vela e queime as folhas, pensando positivamente no seu desejo financeiro.
