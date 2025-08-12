fechar
Simpatias | Notícia

Simpatia simples para seduzir o signo de Virgem

Acabou se apaixonando por um virginiano e não sabe como conquistar ele? Separamos uma simpatia simples e poderosa que pode te ajudar nisso!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 12/08/2025 às 6:26
Imagem ilustrativa do signo de Virgem!
Imagem ilustrativa do signo de Virgem! - Reprodução/ iStock

Você está de olho em uma pessoa do signo de Virgem e não sabe por onde começar?

A busca por um relacionamento com este signo pode parecer um desafio, mas uma simpatia simples pode ser a chave para abrir o coração de quem é metódico e reservado.

Nesta matéria, vamos apresentar uma simpatia que é perfeita para ajudar nesse processo de conquista. Veja agora!

Simpatia para seduzir o signo de Virgem

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa do signo de Virgem! - Reprodução/ iStock

Ingredientes:

  • Perfume de jasmim;
  • 1 pano azul-marinho.

Como fazer?

Primeiro, pingue cinco gotinhas de perfume de jasmim em um pano azul-marinho e coloque embaixo do seu colchão.

Todas as noites, antes de dormir, peça ao anjo Rafael que leve esse cheiro até o seu amor, para que ele se apaixone por você.

Quando finalmente conseguir o que deseja, jogue o pano no lixo.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

