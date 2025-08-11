Touro, Leão e Escorpião: Simpatias poderosas para seduzir cada signo!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Separamos três simpatias poderosas que são perfeitas para atrair Touro, Leão e Escorpião. Saiba agora como fazer esses rituais em casa!

Clique aqui e escute a matéria

A sedução é um jogo sutil de energias, e quando combinada com a astrologia, pode se tornar uma ferramenta muito poderosa.

Cada signo do zodíaco tem suas particularidades e a forma como se conecta com o mundo e com o amor.

Se você tem seu olhar em um taurino, leonino ou escorpiano, saiba que existem simpatias que podem potencializar sua energia e atrair a atenção desses signos intensos e cativantes.

Nesta matéria, vamos apresentar as simpatias perfeitas para atrair essas casas astrológicas. Veja agora!

Simpatias poderosas para seduzir cada signo

Segundo o portal Terra, esses são os melhores rituais para seduzir:

Imagem ilustrativa dos signos do zodíaco! - Reprodução/ iStock

1. Touro

Comece fazendo um círculo de sal grosso no chão, entre nele, olhe para o céu e diga: "Vênus, planeta do amor, envie suas energias para que eu possa ficar com essa pessoa especial, tão sedutora e interessante".

Feito isso, desenhe um trevo-de-quatro-folhas e pendure na porta do seu quarto.

2. Leão

Pingue cinco gotas do seu perfume preferido em uma peça íntima azul e vista depois de tomar o seguinte banho:

Ferva um litro de água e coloque seis pétalas de violeta. Espere amornar, coe e despeje no seu corpo, do pescoço para baixo, enquanto pensa no seu desejo.

Após esse processo, enterre as pétalas em um vaso.

3. Escorpião

Compre um pingente de peixe e reze uma oração da sua preferência para o anjo Azrael, protetor desse signo.

Depois, pendure o pingente em uma corrente ou pulseira ou deixe em sua carteira.

Toda vez que encontrar a pessoa que deseja, segure o pingente e acredite que o objeto vai ajudar você a seduzir.

