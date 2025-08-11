Touro, Leão e Escorpião: Simpatias poderosas para seduzir cada signo!
Separamos três simpatias poderosas que são perfeitas para atrair Touro, Leão e Escorpião. Saiba agora como fazer esses rituais em casa!
A sedução é um jogo sutil de energias, e quando combinada com a astrologia, pode se tornar uma ferramenta muito poderosa.
Cada signo do zodíaco tem suas particularidades e a forma como se conecta com o mundo e com o amor.
Se você tem seu olhar em um taurino, leonino ou escorpiano, saiba que existem simpatias que podem potencializar sua energia e atrair a atenção desses signos intensos e cativantes.
Nesta matéria, vamos apresentar as simpatias perfeitas para atrair essas casas astrológicas. Veja agora!
Simpatias poderosas para seduzir cada signo
Segundo o portal Terra, esses são os melhores rituais para seduzir:
1. Touro
Comece fazendo um círculo de sal grosso no chão, entre nele, olhe para o céu e diga: "Vênus, planeta do amor, envie suas energias para que eu possa ficar com essa pessoa especial, tão sedutora e interessante".
Feito isso, desenhe um trevo-de-quatro-folhas e pendure na porta do seu quarto.
2. Leão
Pingue cinco gotas do seu perfume preferido em uma peça íntima azul e vista depois de tomar o seguinte banho:
Ferva um litro de água e coloque seis pétalas de violeta. Espere amornar, coe e despeje no seu corpo, do pescoço para baixo, enquanto pensa no seu desejo.
Após esse processo, enterre as pétalas em um vaso.
3. Escorpião
Compre um pingente de peixe e reze uma oração da sua preferência para o anjo Azrael, protetor desse signo.
Depois, pendure o pingente em uma corrente ou pulseira ou deixe em sua carteira.
Toda vez que encontrar a pessoa que deseja, segure o pingente e acredite que o objeto vai ajudar você a seduzir.
