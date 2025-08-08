3 simpatias poderosas para apimentar o clima na relação
Está desejando esquentar o clima no seu relacionamento? Separamos algumas simpatias simples e poderosas que podem ajudar nesse processo!
O tempo e a rotina podem, por vezes, diminuir a chama da paixão em um relacionamento.
Para reacender o fogo e trazer de volta a intensidade dos primeiros dias, muitas pessoas recorrem a rituais e simpatias.
Essas práticas são uma forma de direcionar sua energia e intenção para fortalecer a conexão amorosa, despertando o desejo e a cumplicidade.
Nesta matéria, vamos apresentar três simpatias perfeitas para esquentar a relação. Veja agora!
Simpatias para apimentar o clima
Segundo o portal Terra, esses são os melhores rituais para apimentar o relacionamento:
1. Ritual para Seduzir
Dentro de um copo novo, coloque uma pedra verde, um pouco de mel e as pétalas de uma rosa vermelha. Acrescente água e cubra com um pedaço de pano verde.
Em seguida, deixe o copo embaixo da sua cama durante uma noite. No dia seguinte, tire a pedra e guarde dentro de um saquinho feito com tecido verde e linha verde.
Os outros materiais usados devem ser jogados no lixo. Leve o saquinho sempre com você, pelo tempo que achar necessário.
2. Ritual para deixar o parceiro mais excitado
Antes de ir dormir, ferva pétalas de três rosas vermelhas em dois litros de água.
Espere amornar, lave suas mãos com essa água e enxágue com uma toalha vermelha. Acaricie o parceiro com muito amor.
Jogue a água no ralo da pia e as pétalas, no lixo. Repita a simpatia sempre que achar necessário.
3. Ritual para enlouquecer seu parceiro de paixão
Pegue uma maçã vermelha e faça um buraco no centro dela. Escreva o seu nome e o dele em um papel e coloque dentro do buraco.
Cubra a maçã com um pouco de mel e embrulhe em um papel verde. Reze três Pais-Nossos e duas Ave-Marias, depois jogue o embrulho no lixo.