Simpatias | Notícia

3 simpatias poderosas para apimentar o clima na relação

Está desejando esquentar o clima no seu relacionamento? Separamos algumas simpatias simples e poderosas que podem ajudar nesse processo!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 08/08/2025 às 9:53
Imagem ilustrativa de um casal!
Imagem ilustrativa de um casal! - Reprodução/ iStock

O tempo e a rotina podem, por vezes, diminuir a chama da paixão em um relacionamento.

Para reacender o fogo e trazer de volta a intensidade dos primeiros dias, muitas pessoas recorrem a rituais e simpatias.

Essas práticas são uma forma de direcionar sua energia e intenção para fortalecer a conexão amorosa, despertando o desejo e a cumplicidade.

Nesta matéria, vamos apresentar três simpatias perfeitas para esquentar a relação. Veja agora!

Simpatias para apimentar o clima

Segundo o portal Terra, esses são os melhores rituais para apimentar o relacionamento:

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa de um casal! - Reprodução/ iStock

1. Ritual para Seduzir

Dentro de um copo novo, coloque uma pedra verde, um pouco de mel e as pétalas de uma rosa vermelha. Acrescente água e cubra com um pedaço de pano verde.

Em seguida, deixe o copo embaixo da sua cama durante uma noite. No dia seguinte, tire a pedra e guarde dentro de um saquinho feito com tecido verde e linha verde.

Os outros materiais usados devem ser jogados no lixo. Leve o saquinho sempre com você, pelo tempo que achar necessário.

2. Ritual para deixar o parceiro mais excitado

Antes de ir dormir, ferva pétalas de três rosas vermelhas em dois litros de água.

Espere amornar, lave suas mãos com essa água e enxágue com uma toalha vermelha. Acaricie o parceiro com muito amor.

Jogue a água no ralo da pia e as pétalas, no lixo. Repita a simpatia sempre que achar necessário.

3. Ritual para enlouquecer seu parceiro de paixão

Pegue uma maçã vermelha e faça um buraco no centro dela. Escreva o seu nome e o dele em um papel e coloque dentro do buraco.

Cubra a maçã com um pouco de mel e embrulhe em um papel verde. Reze três Pais-Nossos e duas Ave-Marias, depois jogue o embrulho no lixo.

