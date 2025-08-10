fechar
Simpatias | Notícia

Sorte em Dobro para Sagitário: Faça essa simpatia poderosa!

Está precisando atrair mais sorte na vida? Para os sagitarianos, separamos uma simpatia poderosa que pode ajudar nisso. Saiba como fazer!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 10/08/2025 às 11:46
Imagem ilustrativa do signo de Sagitário!
Imagem ilustrativa do signo de Sagitário! - Reprodução/ iStock

Sagitário, o signo do arqueiro, é conhecido por seu otimismo, espírito aventureiro e uma sede por conhecimento e liberdade.

Governado por Júpiter, o planeta da sorte e da expansão, os sagitarianos já nascem com uma dose extra de boa sorte.

No entanto, mesmo os mais afortunados podem precisar de um empurrãozinho do universo para garantir que a maré de sorte continue a fluir.

A seguir, vamos apresentar uma simpatia perfeita para atrair mais sorte na vida. Veja agora!

Simpatia da sorte para Sagitário

Segundo o portal TVFOCO, comece a simpatia usando uma roupa azul-escura na manhã de quinta-feira, de preferência às oito horas.

Feito isso, aplique algumas gotas do seu perfume favorito e saia para comprar um girassol.

Ao chegar, coloque a flor em um lugar especial da casa ou até mesmo no trabalho. Cuide do girassol com atenção e muito carinho.

Além de renovar as energias do ambiente, o gesto representa a conexão com a luz e o otimismo típicos de Sagitário.

