Sorte em Dobro para Sagitário: Faça essa simpatia poderosa!

Está precisando atrair mais sorte na vida? Para os sagitarianos, separamos uma simpatia poderosa que pode ajudar nisso. Saiba como fazer!

Sagitário, o signo do arqueiro, é conhecido por seu otimismo, espírito aventureiro e uma sede por conhecimento e liberdade.

Governado por Júpiter, o planeta da sorte e da expansão, os sagitarianos já nascem com uma dose extra de boa sorte.

No entanto, mesmo os mais afortunados podem precisar de um empurrãozinho do universo para garantir que a maré de sorte continue a fluir.

A seguir, vamos apresentar uma simpatia perfeita para atrair mais sorte na vida. Veja agora!

Simpatia da sorte para Sagitário

Imagem ilustrativa do signo de Sagitário! - Reprodução/ iStock

Segundo o portal TVFOCO, comece a simpatia usando uma roupa azul-escura na manhã de quinta-feira, de preferência às oito horas.

Feito isso, aplique algumas gotas do seu perfume favorito e saia para comprar um girassol.

Ao chegar, coloque a flor em um lugar especial da casa ou até mesmo no trabalho. Cuide do girassol com atenção e muito carinho.

Além de renovar as energias do ambiente, o gesto representa a conexão com a luz e o otimismo típicos de Sagitário.