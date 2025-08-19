2 simpatias poderosas para atrair amor e apimentar a relação
A espiritualista Kelida acabou listando dois rituais simples e poderosos: um para quem busca um par e outro para apimentar a relação!
Em um mundo onde a busca pelo amor e a manutenção da paixão são constantes, as simpatias surgem como uma ponte entre a intenção e a realização.
Mais do que rituais, elas são uma forma de focar sua energia e seu desejo no que realmente importa.
Se você está em busca de um novo romance ou quer reacender a chama da sua relação, experimente estas duas simpatias fáceis e poderosas!
Simpatias para o amor
Segundo a espiritualista Kelida, no mundo espiritual, o amor é energia, e por isso pode ser atraído, cultivado e fortalecido através de rituais simples, mas cheios de significados.
"O amor faz com que você se lance na busca da reciprocidade, fazendo surgir o grande desejo de se unir à pessoa amada", afirma.
Para quem busca um novo relacionamento ou deseja aquecer um romance já existente, Kelida ensina duas simpatias poderosas: uma para atrair o amor e outra para dar aquela apimentada na hora H.
1. Para atrair um novo amor
Ingredientes:
- 1 xícara de mel;
- 1 rosa vermelha;
- 1 prato de louça vermelho.
Como fazer?
Coloque no prato apenas as pétalas das rosas, derrame o mel sobre elas e peça um novo amor.
Nestes casos é bom não visualizar alguém em específico, apenas mentalizar o amor presente em sua vida.
Mas, se já está em uma relação não tão assumida, peça para que o povo cigano traga harmonia e sensualidade para seu relacionamento.
2. Para apimentar a relação
Ingredientes:
- 7 pimentas-dedo-de-moça;
- 350g de farinha de mandioca;
- 1 Cidra Rose;
- 1 Prato fundo de louça branco;
- 1 Rosa vermelha.
Como fazer?
Coloque a farinha no prato, despeje a cidra até formar uma farofa umedecida.
Em seguida, coloque a rosa vermelha no centro do prato, juntamente com as pimentas, fazendo um círculo próximo a rosa.
Leve este prato e o coloque embaixo de uma árvore com muitas folhas. Fazendo com fé, você terá muita paixão e desejo o ano todo.