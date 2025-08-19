2 simpatias poderosas para atrair amor e apimentar a relação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A espiritualista Kelida acabou listando dois rituais simples e poderosos: um para quem busca um par e outro para apimentar a relação!

Clique aqui e escute a matéria

Em um mundo onde a busca pelo amor e a manutenção da paixão são constantes, as simpatias surgem como uma ponte entre a intenção e a realização.

Mais do que rituais, elas são uma forma de focar sua energia e seu desejo no que realmente importa.

Se você está em busca de um novo romance ou quer reacender a chama da sua relação, experimente estas duas simpatias fáceis e poderosas!

Simpatias para o amor

Segundo a espiritualista Kelida, no mundo espiritual, o amor é energia, e por isso pode ser atraído, cultivado e fortalecido através de rituais simples, mas cheios de significados.

"O amor faz com que você se lance na busca da reciprocidade, fazendo surgir o grande desejo de se unir à pessoa amada", afirma.

Para quem busca um novo relacionamento ou deseja aquecer um romance já existente, Kelida ensina duas simpatias poderosas: uma para atrair o amor e outra para dar aquela apimentada na hora H.

1. Para atrair um novo amor

Imagem ilustrativa de um casal apaixonado! - Reprodução/ iStock

Ingredientes:

1 xícara de mel;

1 rosa vermelha;

1 prato de louça vermelho.

Como fazer?

Coloque no prato apenas as pétalas das rosas, derrame o mel sobre elas e peça um novo amor.

Nestes casos é bom não visualizar alguém em específico, apenas mentalizar o amor presente em sua vida.

Mas, se já está em uma relação não tão assumida, peça para que o povo cigano traga harmonia e sensualidade para seu relacionamento.

2. Para apimentar a relação

Imagem ilustrativa de um casal feliz! - Reprodução/ iStock

Ingredientes:

7 pimentas-dedo-de-moça;

350g de farinha de mandioca;

1 Cidra Rose;

1 Prato fundo de louça branco;

1 Rosa vermelha.

Como fazer?

Coloque a farinha no prato, despeje a cidra até formar uma farofa umedecida.

Em seguida, coloque a rosa vermelha no centro do prato, juntamente com as pimentas, fazendo um círculo próximo a rosa.

Veja também: Simpatia forte para esquecer amor não correspondido

Leve este prato e o coloque embaixo de uma árvore com muitas folhas. Fazendo com fé, você terá muita paixão e desejo o ano todo.