Simpatia com fogo para trazer o namorado de volta
A simpatia do fogo pode ser uma grande aliada para trazer aquela pessoa amada de volta. Separe os materiais necessários e teste em casa!
Quando a chama de uma paixão se apaga, a dor pode ser insuportável. E a esperança de reascender esse amor muitas vezes nos leva a buscar ajuda, seja em conselhos, terapias ou em antigas tradições.
As simpatias são um caminho que muitas pessoas trilham, buscando direcionar sua energia e intenção para um único objetivo: trazer o amado de volta.
A simpatia do fogo, especificamente, usa o poder transformador e purificador da chama para atrair de volta a pessoa amada.
Separamos o passo a passo desse ritual poderosos e simples. Veja agora!
Simpatia do fogo
O portal AstroCentro indica os seguintes materiais para fazer o ritual:
- Água;
- Açúcar;
- Pedaço de papel.
Como fazer?
Comece fervendo um pouco de água com açúcar e acrescente um pedaço de papel com o nome do seu ex.
Deixe no fogo por mais alguns minutinhos.
Feito isso, desligue e espere esfriar antes de jogar tudo em um vaso de barro ou em algum lugar que tenha terra.
É importante fazer esse processo sempre pensando que o seu amor logo estará nos seus braços novamente.