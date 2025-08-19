fechar
Simpatia com fogo para trazer o namorado de volta

A simpatia do fogo pode ser uma grande aliada para trazer aquela pessoa amada de volta. Separe os materiais necessários e teste em casa!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 19/08/2025 às 7:46
Imagem ilustrativa de um coração no fogo!
Imagem ilustrativa de um coração no fogo! - Reprodução/ iStock

Quando a chama de uma paixão se apaga, a dor pode ser insuportável. E a esperança de reascender esse amor muitas vezes nos leva a buscar ajuda, seja em conselhos, terapias ou em antigas tradições.

As simpatias são um caminho que muitas pessoas trilham, buscando direcionar sua energia e intenção para um único objetivo: trazer o amado de volta.

A simpatia do fogo, especificamente, usa o poder transformador e purificador da chama para atrair de volta a pessoa amada.

Separamos o passo a passo desse ritual poderosos e simples. Veja agora!

Simpatia do fogo

O portal AstroCentro indica os seguintes materiais para fazer o ritual:

  • Água;
  • Açúcar;
  • Pedaço de papel.

Como fazer?

Comece fervendo um pouco de água com açúcar e acrescente um pedaço de papel com o nome do seu ex.

Deixe no fogo por mais alguns minutinhos.

Feito isso, desligue e espere esfriar antes de jogar tudo em um vaso de barro ou em algum lugar que tenha terra.

É importante fazer esse processo sempre pensando que o seu amor logo estará nos seus braços novamente.

