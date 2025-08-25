fechar
Celebridades |

Zé Felipe rebate Dado Dolabella e sai em defesa de Luan Pereira: "Levaria bala"

O clima esquentou entre Zé Felipe e Dado Dolabella após a polêmica envolvendo Luan Pereira. Veja o que o cantor falou sobre o caso

Por Bianca Tavares Publicado em 25/08/2025 às 11:49
Imagem de Zé Felipe, Dado Dolabella e Luan Pereira
Imagem de Zé Felipe, Dado Dolabella e Luan Pereira - Reprodução/Redes Sociais

Clique aqui e escute a matéria

Durante um show em Canabrava do Norte, no Mato Grosso, neste domingo (24), Zé Felipe fez questão de apoiar o sertanejo Luan Pereira e criticar duramente o ator Dado Dolabella.

No palco, o filho de Leonardo comentou o episódio que teria acontecido nos bastidores do Dança dos Famosos, quando Dolabella teria empurrado Luan Pereira após uma apresentação com Wanessa Camargo. O cantor não economizou palavras.

“Vocês viram o cara batendo no Luan Pereira? A sorte é que o moleque é bom, muito abençoado. Se tivesse acontecido em Goiás ou aqui no Mato Grosso, ele levaria muita bala”, afirmou Zé Felipe, arrancando aplausos e gritos da plateia.

Leia Também

O artista também não deixou de chamar o ator de “folgado” e “filho de uma égua”, reforçando sua indignação.

Luan Pereira confirmou ter sido empurrado, já Dado Dolabella negou qualquer agressão e garantiu que tudo não passou de um mal-entendido.

Wanessa Camargo, por sua vez, declarou que não foi agredida, mas reconheceu que o ex demonstrou ciúme após a performance.

Leia também

Homem que traiu namorada por mil reais em show de Nattan se pronuncia
Celebridades

Homem que traiu namorada por mil reais em show de Nattan se pronuncia
Thaís Carla mostra rotina de treinos após perder 50 kg e celebra nova fase
Celebridades

Thaís Carla mostra rotina de treinos após perder 50 kg e celebra nova fase

Compartilhe

Tags