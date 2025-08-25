Zé Felipe rebate Dado Dolabella e sai em defesa de Luan Pereira: "Levaria bala"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O clima esquentou entre Zé Felipe e Dado Dolabella após a polêmica envolvendo Luan Pereira. Veja o que o cantor falou sobre o caso

Durante um show em Canabrava do Norte, no Mato Grosso, neste domingo (24), Zé Felipe fez questão de apoiar o sertanejo Luan Pereira e criticar duramente o ator Dado Dolabella.

No palco, o filho de Leonardo comentou o episódio que teria acontecido nos bastidores do Dança dos Famosos, quando Dolabella teria empurrado Luan Pereira após uma apresentação com Wanessa Camargo. O cantor não economizou palavras.

“Vocês viram o cara batendo no Luan Pereira? A sorte é que o moleque é bom, muito abençoado. Se tivesse acontecido em Goiás ou aqui no Mato Grosso, ele levaria muita bala”, afirmou Zé Felipe, arrancando aplausos e gritos da plateia.

O artista também não deixou de chamar o ator de “folgado” e “filho de uma égua”, reforçando sua indignação.

Luan Pereira confirmou ter sido empurrado, já Dado Dolabella negou qualquer agressão e garantiu que tudo não passou de um mal-entendido.

Wanessa Camargo, por sua vez, declarou que não foi agredida, mas reconheceu que o ex demonstrou ciúme após a performance.

