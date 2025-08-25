Homem que traiu namorada por mil reais em show de Nattan se pronuncia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após episódio polêmico em Três Lagoas, Ezequiel Maurício pede desculpas e confirma fim do relacionamento; veja o pronunciamento oficial.

A Festa do Folclore em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, ganhou repercussão nacional por um episódio inesperado durante o show de Nattan.

O cantor fez uma proposta a um homem, identificado como Ezequiel Maurício, para beijar outra mulher em troca de mil reais. O problema? Ele estava em um relacionamento.

O que aconteceu?

No palco, Nattan afirmou: "Se quiser, fica pertinho dela. Se não, você tem o direito de recusar. Ela já aceitou". A namorada de Ezequiel, contrariada, tentou intervir, registrando tudo pelo celular, mas o rapaz decidiu aceitar o dinheiro e beijar a mulher, provocando uma reação negativa da plateia.

Após a repercussão, Ezequiel usou as redes sociais para se desculpar. "Queria pedir desculpas aos avós, aos pais, aos meus pais, aos tios e primos dela. Me ver ali, ver o que eu fiz, me faz sentir extremamente fracassado. Quero dizer que a Júlia é uma pessoa incrível. Ela merece o mundo. Agi na emoção, sem pensar nas consequências."

Ele também informou que deixou o valor recebido com a mulher envolvida na situação: "Também não fazia sentido para mim". Por sua vez, a ex-namorada comentou: "Estou bem. Eu e ele não estamos mais juntos, estamos seguindo caminhos diferentes e essa foi a melhor decisão a ser tomada".

E você, o que achou do caso?