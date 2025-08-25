Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Gabriela Loran está confirmada no elenco de Três Graças, a próxima novela das nove da Globo, que substituirá o remake de Vale Tudo, a partir de outubro, e que será o primeiro papel fixo da atriz numa trama.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista, que começou a gravar há cerca de um mês em São Paulo e no Rio de Janeiro, descreveu as expectativas pela recepção do público com Viviane, que será a melhor amiga da protagonista, Gerluce, papel de Sophie Charlotte.

“Eu e Sophie não nos conhecíamos, só de vista em eventos. Estamos construindo uma troca muito legal, uma cumplicidade para mostrar essa grande relação de amizade entre as personagens. Tem sido muito bom”, declarou Gabriela Loran. Além disto, a atriz falou sobre formar par romântico com Pedro Novaes.

“Confesso que estava com medo de quem seria o ator com quem a minha personagem se envolveria, mas ao conhecer o Pedro, esse medo passou. Ele é um ator dedicado e uma pessoa sensível”, elogiou ela.

O post ‘Três Graças’: Gabriela Loran fala sobre formar par romântico com Pedro Novaes foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.