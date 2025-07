Três Graças: Sophie Charlotte roubará estátua milionária em nova novela das nove

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

"Três Graças" vem aí!

Mas, afinal, o que significa o título da novela? A verdade é que seu significado vai muito além do trio de protagonistas, a família formada pela avó Lígia (Dira Paes), a mãe Gerluce (Sophie Charlotte) e a filha Joélly (Alana Cabral).

Saiba mais a seguir!

Três Graças: Protagonista rouba obra de arte

Ao contrário do que muitos imaginaram, o título Três Graças da nova novela das nove da Globo não se refere à famíia da protagonista Gerluce, revela a colunista Carla Bittencourt.

"Três Graças", na verdade, é o nome de uma estátua escondida no casarão onde ela trabalha.

A escultura em mármore, inspirada nas musas mitológicas, esconde dinheiro de um esquema criminoso liderado por Santiago (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera).

Ao contrário de Raquel, mocinha de "Vale Tudo" interpretada por Taís Araújo, a personagem principal da nova novela não exitará em fazer justiça por meios fora da lei.

Gerluce decide roubar a obra de arte após descobrir que os remédios doados pela fundação de Ferretti são falsificados.

Os medicamentos estão prejudicando a saúde de sua mãe e de vários outros moradores da comunidade onde vive. Eles chegam a causar a morte da esposa de Misael, papel de estreia do cantor Belo nas novelas.

Quando estreia Três Graças?

A nova novela de Aguinaldo Silva (Império) tem estreia prevista para o dia 20 de outubro.

O remake de "Vale Tudo" deve chegar ao fim no dia 17, com reprise do último capítulo no dia 18.