Sophie Charlotte começa a gravar próxima novela das nove; veja visual da protagonista

"Três Graças" está a caminho!

Com estreia prevista para outubro, a próxima novela das 21h da Globo substituirá "Vale Tudo", e as gravações já começaram.

Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral protagonizam a trama como Lígia, Gerluce e Joelly, uma família formada por avó, filha e neta.

Em novo vídeo dos bastidores, o visual de Sophie para a trama foi revelado!

O portal Léo Dias revela que a trama terá gravações em três regiões de São Paulo: a comunidade da Brasilândia, o Terminal Bandeira e o edifício EX Towers.

Entre os moradores da Brasilândia estão a protagonista Gerluce (Sophie Charlotte), seu par romântico Paulinho (Rômulo Estrela) e também Josefa (Arlete Salles).

Neste domingo, Sophie foi vista gravando com Alana Cabral em um terminal de ônibus paulista.

O visual adotado parece indicar a origem simples e trabalhadora da personagem, que engravidou muito jovem e criou a filha sozinha, assim como sua mãe, Lígia (Dira Paes).

Outros nomes que vem participar das gravações em São Paulo são Grazi Massafera, que viverá a vilã Arminda, Murilo Benício, o antagonista Santiago, e Andréia Horta, que interpreta Zenilda.

Qual é a história de Três Graças?

A nova novela acompanha três gerações de mulheres marcadas por maternidades precoces e desafios sociais.

Lígia (Dira Paes) e Gerluce (Sophie Charlotte) criaram seus filhos sozinhas após engravidarem na adolescência, e agora Joélly (Alana Cabral), filha de Gerluce, repete o ciclo.

Revoltada com a injustiça social, Joélly lidera o roubo de uma valiosa escultura dos corruptos Arminda (Grazi Massafera) e Santiago Ferretti (Murilo Benício).

A investigação do crime fica a cargo do policial Paulo (Rômulo Estrela), que se envolve com Gerluce sem saber de seu envolvimento no roubo, o que complica ainda mais a trama.