Celebridades |

Thaís Carla mostra rotina de treinos após perder 50 kg e celebra nova fase

Influenciadora compartilha exercícios e rebate críticas sobre mudanças no corpo após cirurgia bariátrica realizada neste ano. Veja o pronunciamento:

Por Bianca Tavares Publicado em 25/08/2025 às 9:30
Imagem da influenciadora Thaís Carla
Imagem da influenciadora Thaís Carla - Reprodução/Redes Sociais

Thaís Carla impressionou os seguidores neste domingo, 24, ao mostrar sua rotina de treinos na academia. A influenciadora, que passou por cirurgia bariátrica e já eliminou mais de 50 kg, apareceu totalmente focada, demonstrando disciplina e força de vontade.

Durante os exercícios, a dançarina brincou com o esforço exigido: "Me carrega! Ser gostosa e saudável não é fácil", disse enquanto o personal ajustava os pesos. O vídeo viralizou rapidamente e recebeu elogios de fãs, que destacaram a determinação da artista.

Apesar do momento positivo, Thaís já enfrentou críticas por optar pela cirurgia, já que sempre defendeu a aceitação dos corpos. Em entrevista à revista Mensch, ela explicou seu posicionamento: "O movimento body positive fala sobre ser livre e feliz em qualquer corpo. Eu continuo acreditando nisso. Se para ter mais saúde e poder acompanhar o crescimento das minhas filhas eu precisar fazer mudanças, farei sem hesitar."

Hoje, Thaís vê a transformação como uma verdadeira virada de chave em sua vida. "Posso viver experiências que a gordofobia estrutural me impedia de ter. Me amo cada vez mais, tenho coragem para me arriscar em novos desafios, voltei a dançar e estou estudando teatro. É uma fase de expansão, de reencontro comigo mesma", declarou.

A influenciadora segue firme em sua rotina de exercícios e celebra cada conquista nas redes sociais.

