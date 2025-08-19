Criminosos criam oferta fake, com preço promocional, para aplicar golpes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Enfermeira quase cai em golpe online ao tentar comprar canetas emagrecedoras numa farmácia. A Delegacia de Crimes Cibernéticos foi acionada

Cinthia Barbosa, uma enfermeira que vinha pesquisando na internet canetas emagrecedoras.

Durante um dos seus acessos nas redes sociais, Cíntia se deparou com uma propaganda de uma farmácia, a qual oferecia o produto que ela procurava.

No anúncio, quatro canetas apareciam com um suposto desconto do governo federal, onde uma caixa, com as quatro unidades, sairia por R$ 97.

Atraída pela oferta, Cinthia clicou no link do anúncio, que a direcionou rapidamente para a página onde seria feita a compra.

Desconfiança de golpe

Após preencher alguns dados, Cinthia começou a suspeitar que se tratava de um golpe.

Ela chegou a gerar um cartão virtual de 24 horas, mas antes de efetuar o pagamento, decidiu consultar um delegado especializado em crimes cibernéticos. O profissional confirmou que se tratava de uma fraude.

Em um trecho do relato, Cinthia declara: "Eu estava pesquisando sobre as famosas canetinhas, quando apareceu uma propaganda de uma farmácia conhecida em parceria com o governo federal. Isso me deu uma segurança maior, mas na hora de pagar, algo me alertou e decidi consultar o delegado, onde tive a confirmação de que era golpe. Foi a minha salvação."

Orientação e prevenção de fraudes

O delegado Eronides Meneses falou sobre a nova modalidade do golpe e forneceu orientações sobre como desconfiar de anúncios fraudulentos.

Entre elas, ressalta-se a importância de estar sempre atento ao endereço de internet e, em caso de dúvidas sobre a legitimidade do site, recomenda-se buscar o aplicativo oficial da loja mencionada na propaganda.

Destaca ainda que quem for identificado praticando ações criminosas virtuais responderá perante a delegacia de crimes cibernéticos.

Dica 1: Quando uma oferta é boa demais, desconfie.

Quando uma oferta é boa demais, desconfie. Dica 2: Verifique sempre o início do endereço de internet.

Verifique sempre o início do endereço de internet. Dica 3: Em caso de dúvida, busque o aplicativo oficial da loja mencionada na propaganda.

Em caso de dúvida, busque o aplicativo oficial da loja mencionada na propaganda. Dica 4: Caso se sinta vítima de um golpe cibernético, procure a delegacia especializada e traga todos os comprovantes e links acessados.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais