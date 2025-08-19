fechar
Salão de beleza é alvo de criminosos duas vezes num intervalo de 5 dias

Salão de beleza em Recife sofre dois arrombamentos em uma semana, resultando em danos e perda de equipamentos cruciais para o funcionamento do negócio

Por TV Jornal Publicado em 19/08/2025 às 20:33 | Atualizado em 19/08/2025 às 20:34
A proprietária de um salão de beleza foi vítima de dois arrombamentos em menos de uma semana. O forro de gesso foi completamente danificado, a fiação foi levada e o espaço está atualmente sem energia elétrica.

Na primeira ocorrência, os invasores levaram itens como o secador, a fiação do ar-condicionado e fiação do teto.

Já no segundo incidente, ocorrido na segunda-feira, a televisão foi roubada, a fiação foi novamente levada e todo o teto foi danificado.

Insegurança persistente

O estabelecimento não é o único alvo. Outros locais próximos como uma barbearia e uma pizzaria também experimentaram situações semelhantes.

A proprietária revela: "Eu sei que roubaram a fiação da barbearia do ar-condicionado. Tentaram entrar na pizzaria da esquina e entraram no self service que tem junto da pizzaria".

Falha do sistema de segurança

Mesmo tendo um sistema de segurança com alarmes e câmeras, a proprietária não conseguiu impedir os arrombamentos.

Os equipamentos de segurança também foram levados em uma das investidas.

A proprietária clama por providências, incidindo na necessidade de reforço e policiamento na área. Ela se encontra atualmente sem condições de trabalhar: "Sem energia e sem material, aí é difícil".

O prejuízo é enorme e a proprietária, que trabalha há cerca de 40 anos como cabeleireira, se vê agora sem poder exercer sua profissão.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

