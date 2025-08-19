fechar
Vídeos | Notícia

Pedreiro é morto a tiros enquanto jogava sinuca em bar

Departamento de Homicídios investiga morte de pedreiro assassinado na comunidade Sítio do Fogo, em Barra de Jangada

Por TV Jornal Publicado em 19/08/2025 às 20:03
Investigação de Homicídio de Pedreiro em Sítio do Fogo: Possível Conexão com Morte de seu Filho - Um Estudo Detalhado
O pedreiro José Luciano Félix, de 46 anos, foi assassinado em Barra de Jangada. Investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa passaram a tarde recolhendo depoimentos de testemunhas e de familiares da vítima.

O crime ocorreu em um bar localizado na comunidade de Sítio do Fogo, à beira de um rio.

Segundo informações recebidas pela polícia, um indivíduo teria chegado sozinho no estabelecimento, montado em uma bicicleta, na noite de segunda-feira. Sem pronunciar nenhuma palavra, o sujeito teria começado a atirar contra José Luciano.

O pedreiro, já ferido, teria caído no rio. As pessoas presentes no bar, diante da confusão, se dispersaram.

Ao retornarem para o local, imaginaram que José Luciano havia conseguido fugir. No entanto, tendo em vista seu desaparecimento, começaram a suspeitar que algo pior pudesse ter acontecido.

Na tarde de terça-feira, o corpo de José Luciano foi encontrado e resgatado por uma equipe de bombeiros. A esposa e a enteada da vítima prestaram depoimento à equipe da TV Jornal.

Investigação em andamento

A polícia também recebeu a informação de que, há quatro meses, um dos filhos de José Luciano, um jovem de 23 anos supostamente envolvido com o tráfico de drogas, foi assassinado no bairro de Piedade, em Jaboatão.

Os investigadores estão agora focados em determinar se a morte do pedreiro pode ter alguma relação com o caso anterior.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

