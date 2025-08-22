Homem é preso na Zona Sul com drogas e leva polícia a depósito utilizado para tráfico

Um homem foi preso pela equipe da 2ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (DPRN) na Avenida Boa Viagem, nas imediações do Parque Dona Lindu, Zona Sul do Recife.

Ele foi detido no momento em que desembarcava de um veículo e se preparava para embarcar em outro, durante uma suposta transação de drogas.

Outros dois indivíduos estavam com o suspeito no momento da abordagem. Inicialmente tratados como testemunhas, eles foram posteriormente identificados como possíveis usuários de entorpecentes.

Depósito de drogas em Setúbal

De acordo com a polícia, o homem preso era responsável por um imóvel em Setúbal utilizado como depósito de drogas.

Durante a abordagem, foram encontradas poucas porções em posse dele. Ainda assim, o suspeito autorizou a entrada dos agentes no imóvel, onde uma grande quantidade de entorpecentes foi localizada e apreendida.

O local servia tanto de residência quanto de ponto de armazenamento do material ilícito.

Organização do tráfico

Segundo a DPRN, as drogas estavam embaladas de forma padronizada, com características que sugerem a existência de uma “marca” voltada para atingir um público-alvo específico.

O modo de organização reforça a suspeita de atuação estruturada do tráfico, hipótese que será investigada pela Polícia Civil.

