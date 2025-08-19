fechar
Vídeos | Notícia

Operação de trânsito apreende 13 motocicletas, 5 estavam adulteradas

Operação apreende 13 motocicletas por perturbação do sossego. Detran e Polícia Militar intensificam repressão contra prática de 'rolezinhos'

Por TV Jornal Publicado em 19/08/2025 às 18:02
Operação de Trânsito Apreende 13 Motocicletas: Diretor do DETRAN Discute Impacto de Adulteracionamento no Tráfego Urbano
Operação de Trânsito Apreende 13 Motocicletas: Diretor do DETRAN Discute Impacto de Adulteracionamento no Tráfego Urbano - TV Jornal

Durante uma operação, 13 motocicletas foram apreendidas, deste total, 5 estavam adulteradas.

Tiberio Noronha, diretor de Engenharia e Trânsito do DETRAN, diz quedas 13 que incorreram na conduta da Perturbação do Sossego, 5 incorreram também na adulteração de característica de sinal de veículo.

"Estavam, muitas delas, com o escapamento cortado ou perfurado para fazer o barulho característico esperado nessas situações. Estavam também sem placa ou com a placa encoberta, foram essas as principais adulterações de sinal do artigo 311 do Código Penal Brasileiro.", completa.

Motociclista atropela policial

Segundo o diretor do DETRAN, foram detidos os condutores das motocicletas e no decorrer da operação, um motociclista atropelou um policial militar na tentativa de escapar da abordagem.

"Infelizmente, eles têm a prática de se juntar em grupos e realizar o que chamam de 'rolezinhos', agindo à margem da lei e da legislação de trânsito.", diz Tiberio.

Infrações

O infrator, além de empinar a moto, acelera demais para fazer barulho, pois já está com o escapamento adulterado. Estes atos infringem tanto a legislação penal comum quanto o Código de Trânsito Brasileiro.

O diretor do DETRAN afirma que havia também condutores sem habilitação. Ele lamenta tal atitude, ao perturbar o sossego alheio e lembra que tal conduta é crime.

Repressão às ações

O DETRAN, em conjunção com a Polícia Militar, está trabalhando na repressão a essas condutas.

"A adulteração de sinal de veículo é crime, com a pena prevista de 3 a 6 anos de reclusão, mais a pena pecuniária da multa."

 

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags