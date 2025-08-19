Operação de trânsito apreende 13 motocicletas, 5 estavam adulteradas
Operação apreende 13 motocicletas por perturbação do sossego. Detran e Polícia Militar intensificam repressão contra prática de 'rolezinhos'
Por
TV Jornal
Publicado em 19/08/2025 às 18:02
X
Durante uma operação, 13 motocicletas foram apreendidas, deste total, 5 estavam adulteradas.
Tiberio Noronha, diretor de Engenharia e Trânsito do DETRAN, diz quedas 13 que incorreram na conduta da Perturbação do Sossego, 5 incorreram também na adulteração de característica de sinal de veículo.
"Estavam, muitas delas, com o escapamento cortado ou perfurado para fazer o barulho característico esperado nessas situações. Estavam também sem placa ou com a placa encoberta, foram essas as principais adulterações de sinal do artigo 311 do Código Penal Brasileiro.", completa.
Motociclista atropela policial
Segundo o diretor do DETRAN, foram detidos os condutores das motocicletas e no decorrer da operação, um motociclista atropelou um policial militar na tentativa de escapar da abordagem.
"Infelizmente, eles têm a prática de se juntar em grupos e realizar o que chamam de 'rolezinhos', agindo à margem da lei e da legislação de trânsito.", diz Tiberio.
Infrações
O infrator, além de empinar a moto, acelera demais para fazer barulho, pois já está com o escapamento adulterado. Estes atos infringem tanto a legislação penal comum quanto o Código de Trânsito Brasileiro.
O diretor do DETRAN afirma que havia também condutores sem habilitação. Ele lamenta tal atitude, ao perturbar o sossego alheio e lembra que tal conduta é crime.
Repressão às ações
O DETRAN, em conjunção com a Polícia Militar, está trabalhando na repressão a essas condutas.
"A adulteração de sinal de veículo é crime, com a pena prevista de 3 a 6 anos de reclusão, mais a pena pecuniária da multa."
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais