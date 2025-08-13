Luva de Pedreiro é internado na Paraíba sem previsão de alta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Influenciador foi levado ao Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa. Segundo a unidade, ele passa por exames e não tem previsão de alta

Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, foi internado no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, na Paraíba, nessa terça-feira (12).

O hospital disse que o influenciador passou por exames e não tem previsão de alta. Ele está estável.

“O Hospital Nossa Senhora das Neves informa que o paciente Iran de Santana Alves deu entrada na manhã de hoje. Encontra-se estável e realizando exames para diagnóstico do quadro. No momento, sem previsão de alta”, informou o hospital em nota.

A esposa de Luva de Pedreiro, Távila Gomes, publicou uma mensagem para tranquilizar os fãs e amigos. "Passando pra deixar vocês tranquilos. Iran tá internado, mas tá bem, já fez exames e tá tudo ok. Logo vai receber alta, se Deus quiser”, disse.

Atualizações

O hospital atualizou as informações sobre o estado de saúde de Luva de Pedreiro nesta quarta-feira (13). O influenciador passou por uma avaliação clínica e uma bateria de exames, mas a equipe médica não identificou alterações, exceto a condição no coração.

Ainda segundo a unidade de saúde, Luva de Pedreiro encontra-se estável e segue recebendo cuidados.

O jovem foi diagnosticado com bradicardia, uma condição em que a frequência cardíaca é mais lenta do que o normal. A causa ainda não foi divulgada.

