Masterchef | Notícia

Quem foi eliminado do MasterChef Brasil ontem, 12/08?

Veja como foi o episódio e entenda a euforia dos fãs de realities gastronômicos com a prova de ontem, 12/08, no MasterChef Brasil 2025.

Por Bianca Tavares Publicado em 13/08/2025 às 11:59
Imagem do MasterChef Brasil
Imagem do MasterChef Brasil - Reprodução/Instagram

A noite foi animada para os de realities gastronômicos! No episódio da última terça-feira (12), o MasterChef Brasil exibiu um dos episódios mais agitados da temporada.

O programa teve direito a tudo! Foi desafio regional, bronca de jurado, volta de Erick Jacquin e até eliminação dupla!

Quer saber tudo que aconteceu no episódio de ontem? Continue lendo!

Quem saiu do MasterChef Brasil ontem, 12/08?

O início do programa já contou com uma surpresa para os participantes: Fernanda Gentil foi a convidada para conduzir a primeira prova. 

Cada competidor recebeu uma caixa misteriosa com ingredientes inspirados em diferentes regiões do Brasil, sendo o frango a proteína central.

Daniela, representando o Sul, preparou frango recheado com pinhão, acompanhado de polenta e salada de repolho, mas acabou recebendo duras críticas de Henrique Fogaça: "Não comeria até o final", disparou o jurado.

Felipe B., com a caixa da região Norte, se destacou e conquistou o pin dourado, garantindo uma vaga direta para a próxima fase.

Leonela, do Nordeste, também avançou sem precisar passar pela prova de eliminação.

Na segunda etapa, Jacquin ensinou o preparo do tradicional pot-au-feu e os cozinheiros precisaram criar um novo prato reaproveitando a receita.

Rodrigo brilhou e ficou com o segundo pin dourado, enquanto Daniela conseguiu se recuperar. Taynan e Fernanda, no entanto, não agradaram e deixaram o programa.

Ao se despedir, Taynan explicou que não ficou nervosa com o tema, mas admitiu que não é o tipo de comida de que gosta: "Acho que tentei ser muito criativa e acabei me perdendo", afirmou ao site oficial da Band.

