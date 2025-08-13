Quem foi eliminado do MasterChef Brasil ontem, 12/08?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Veja como foi o episódio e entenda a euforia dos fãs de realities gastronômicos com a prova de ontem, 12/08, no MasterChef Brasil 2025.

Clique aqui e escute a matéria

A noite foi animada para os de realities gastronômicos! No episódio da última terça-feira (12), o MasterChef Brasil exibiu um dos episódios mais agitados da temporada.

O programa teve direito a tudo! Foi desafio regional, bronca de jurado, volta de Erick Jacquin e até eliminação dupla!

Quer saber tudo que aconteceu no episódio de ontem? Continue lendo!

Quem saiu do MasterChef Brasil ontem, 12/08?

O início do programa já contou com uma surpresa para os participantes: Fernanda Gentil foi a convidada para conduzir a primeira prova.

Cada competidor recebeu uma caixa misteriosa com ingredientes inspirados em diferentes regiões do Brasil, sendo o frango a proteína central.

Daniela, representando o Sul, preparou frango recheado com pinhão, acompanhado de polenta e salada de repolho, mas acabou recebendo duras críticas de Henrique Fogaça: "Não comeria até o final", disparou o jurado.

Já Felipe B., com a caixa da região Norte, se destacou e conquistou o pin dourado, garantindo uma vaga direta para a próxima fase.

Leonela, do Nordeste, também avançou sem precisar passar pela prova de eliminação.

Na segunda etapa, Jacquin ensinou o preparo do tradicional pot-au-feu e os cozinheiros precisaram criar um novo prato reaproveitando a receita.

Rodrigo brilhou e ficou com o segundo pin dourado, enquanto Daniela conseguiu se recuperar. Taynan e Fernanda, no entanto, não agradaram e deixaram o programa.

Ao se despedir, Taynan explicou que não ficou nervosa com o tema, mas admitiu que não é o tipo de comida de que gosta: "Acho que tentei ser muito criativa e acabei me perdendo", afirmou ao site oficial da Band.