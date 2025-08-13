Quem foi eliminado do MasterChef Brasil ontem, 12/08?
Veja como foi o episódio e entenda a euforia dos fãs de realities gastronômicos com a prova de ontem, 12/08, no MasterChef Brasil 2025.
A noite foi animada para os de realities gastronômicos! No episódio da última terça-feira (12), o MasterChef Brasil exibiu um dos episódios mais agitados da temporada.
O programa teve direito a tudo! Foi desafio regional, bronca de jurado, volta de Erick Jacquin e até eliminação dupla!
Quer saber tudo que aconteceu no episódio de ontem? Continue lendo!
Quem saiu do MasterChef Brasil ontem, 12/08?
O início do programa já contou com uma surpresa para os participantes: Fernanda Gentil foi a convidada para conduzir a primeira prova.
Cada competidor recebeu uma caixa misteriosa com ingredientes inspirados em diferentes regiões do Brasil, sendo o frango a proteína central.
Daniela, representando o Sul, preparou frango recheado com pinhão, acompanhado de polenta e salada de repolho, mas acabou recebendo duras críticas de Henrique Fogaça: "Não comeria até o final", disparou o jurado.
Já Felipe B., com a caixa da região Norte, se destacou e conquistou o pin dourado, garantindo uma vaga direta para a próxima fase.
Leonela, do Nordeste, também avançou sem precisar passar pela prova de eliminação.
Na segunda etapa, Jacquin ensinou o preparo do tradicional pot-au-feu e os cozinheiros precisaram criar um novo prato reaproveitando a receita.
Rodrigo brilhou e ficou com o segundo pin dourado, enquanto Daniela conseguiu se recuperar. Taynan e Fernanda, no entanto, não agradaram e deixaram o programa.
Ao se despedir, Taynan explicou que não ficou nervosa com o tema, mas admitiu que não é o tipo de comida de que gosta: "Acho que tentei ser muito criativa e acabei me perdendo", afirmou ao site oficial da Band.