MasterChef Celebridades 2025: elenco completo com nomes de peso confirmados; saiba quando estreia
Band reúne famosos de diferentes áreas no MasterChef Celebridades, que estreia em novembro com muita paixão e talento na cozinha.
A Band anunciou com exclusividade o elenco do MasterChef Celebridades, que estreia em 18 de novembro de 2025.
A novidade promete agitar a tela com personalidades que vão mostrar seu talento na cozinha, disputando o troféu do reality gastronômico mais famoso do mundo.
Diferente das temporadas com cozinheiros amadores, essa edição reúne famosos que, além de serem queridos pelo público, têm paixão pela culinária.
MasterChef Celebridades 2025: quem vai participar?
Entre os nomes confirmados estão Márcia Goldschmidt, apresentadora conhecida pelo carisma, e Rachel Sheherazade, jornalista de destaque na mídia brasileira.
O programa também terá a participação de:
- Dodô, vocalista do grupo Pixote;
- Gilmelândia, a cantora e ex-integrante do É o Tchan;
- Hugo Alves e Tiago Piquilo, da dupla sertaneja Hugo & Tiago;
- e John Drops, influenciador digital.
- Além deles, a atriz Julianne Trevisol, o ator Luciano Szafir e Leonardo Miggiorin também vão encarar os desafios do MasterChef.
- Para completar o time, a atleta olímpica Maurren Maggi e a irreverente cantora Valesca Popozuda prometem trazer energia e emoção para as provas.
Com esse time diversificado, a temporada promete muitos momentos divertidos, surpresas e, claro, muita comida gostosa.
Prepare-se para acompanhar as disputas e torcer pelos seus favoritos neste MasterChef Celebridades que já está deixando os fãs ansiosos!