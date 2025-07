Que horas começa MasterChef? Confira o que vai rolar no programa desta terça (29)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O 10º episódio da temporada traz um desafio inusitado com aspic e um leilão especial que promete agitar a competição. Saiba o horário e o que esperar

Prepare o controle remoto e o apetite: nesta terça-feira (29), a Band exibe mais um episódio eletrizante do MasterChef Brasil.

O reality culinário entra no ar hoje com novos desafios e um convidado especial que promete agitar ainda mais a disputa. É o 10º episódio da temporada, e as emoções estão cada vez mais intensas!

MASTERCHEF 2025: Qual é o favorito para vencer o programa?

O que vai rolar hoje?



O destaque da noite é um leilão gastronômico comandado por ninguém menos que o jornalista Evaristo Costa. Os participantes terão que negociar os ingredientes com estratégia — e claro, uma pitada de sorte — enquanto correm contra o tempo para preparar pratos de alto nível.

Mas o verdadeiro teste de fogo vem depois: quem não se sair bem no primeiro desafio enfrentará uma prova de eliminação com um prato pouco convencional (e visualmente surpreendente): o aspic.

Essa iguaria, feita com gelatina salgada translúcida e recheios variados, exige técnica e muita atenção aos detalhes — não só no sabor, mas também na apresentação.

Que horas começa MasterChef? Que horas passa MasterChef na Band?

Para quem está ávido para assistir e quer saber que horas começa o MasterChef na Band, anota aí, o programa vai ao ar a partir das 22h20, com transmissão ao vivo no Band.com.br, na tela da Band e também pelo aplicativo Bandplay.

Para quem perder ou quiser rever, a reprise está garantida no domingo seguinte, às 16h, direto na TV aberta.

Prepare o avental (ou a pipoca) e não perca mais esse capítulo cheio de sabor, drama e reviravoltas!

