Por que Jacquin não está no MasterChef? Band explica ausência do chef no MasterChef 2025

Se você ligou a TV esperando ver o icônico Erick Jacquin no MasterChef Brasil 2025 e deu de cara com outros nomes na bancada, não se preocupe — o chef francês não deixou o programa!

A Band já esclareceu o motivo da ausência temporária de Jacquin em alguns episódios da atual temporada.

No episódio exibido na última terça-feira (22), Jacquin ficou de fora das gravações por motivos pessoais.

Durante a fase de filmagens, ele precisou viajar à França para tratar de assuntos particulares. Ainda assim, o chef fez questão de gravar um vídeo explicando seu afastamento, que foi exibido durante a coletiva de imprensa realizada em maio.

Mas os fãs podem ficar tranquilos: Jacquin continua no elenco do MasterChef e deve retornar em breve. Enquanto isso, o programa segue normalmente com jurados convidados assumindo o posto do francês nos desafios.

Nesta semana, o episódio contou com a presença especial do renomado chef Rodrigo Oliveira, que propôs aos participantes um desafio criativo usando miúdos.

Já na prova de eliminação, o destaque ficou por conta do confeiteiro Cesar Yukio, campeão da primeira temporada do MasterChef Confeitaria, que ajudou a avaliar os pratos com profiteroles recheados com sorvete e cobertos por uma deliciosa calda.

E as surpresas não param por aí! A chef Paola Carosella, uma das juradas mais queridas da história do programa, também está entre os nomes que substituirão Jacquin em episódios futuros — um verdadeiro presente para os fãs nostálgicos da competição.

A data exata do retorno de Jacquin ainda não foi revelada, mas uma coisa é certa: o MasterChef segue cheio de emoção, desafios e convidados de peso para garantir que a temporada 2025 seja inesquecível.

Que horas começa MasterChef? Que horas passa MasterChef na Band?

Para quem está ávido para assistir e quer saber que horas começa o MasterChef na Band, anota aí, o programa vai ao ar a partir das 22h20, com transmissão ao vivo no Band.com.br, na tela da Band e também pelo aplicativo Bandplay.

Para quem perder ou quiser rever, a reprise está garantida no domingo seguinte, às 16h, direto na TV aberta.

Prepare o avental (ou a pipoca) e não perca mais esse capítulo cheio de sabor, drama e reviravoltas!

