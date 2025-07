Eliminação Dupla no Masterchef: Prova do Leilão define destino de dois cozinheiros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Realities da Band prepara noite intensa com leilão de ingredientes e desclassificação surpreendente. Confira as regras da noite para os participantes!

Clique aqui e escute a matéria

A noite promete agitar os fãs de reality culinários!

Nesta terça-feira (29), o Masterchef será marcado por uma eliminação dupla com a tradicional prova do Leilão. A dinâmica irá resultar na declassificação de um participante e na eliminação de outro logo após a prova final.

O dia também será destaque com a presença do apresentador convidado Evaristo Costa, que comandará o leilão ao lado dos jurados e do chef Luiz Filipe Souza, que possui duas estrelas Michelin.

Imagem dos jurados do Masterchef e Evaristo Costa - Alessandra Gerzoschkowitz/Band

Para os cozinheiros, será necessária muita estratégia, rapides e sangue-frio! Veja mais abaixo como será a prova do Leilão no Masterchef.

Leia Também Por que Jacquin não está no MasterChef? Band explica ausência do chef no MasterChef 2025

Tempo como moeda e aspic no desafio final

Imagem dos participantes do Masterchef - Alessandra Gerzoschkowitz/Band

Para esta edição, os competidores precisarão usar o tempo como moeda para arrematar ingredientes. O item principal será o filé-mignon e os lances vão definir qual molho cada um poderá usar.

A tensão vai se espalhar entre os cozinheiros quando os piores do leilão forem levados à temida prova eliminatória.

No desafio final, a exigência não é fácil: a execução de um aspic, prato frânces feito com gelatina salgada e recheios visíveis com um alto grau de dificuldade!

De acordo com a produção, um dos participantes será desclassificado por não cumprir uma etapa essencial no prato. Já o outro será eliminado normalmente após o fim da prova, fechando a noite com duas despedidas e definindo o Top 9 da temporada.

Vale lembrar que o episódio vai ao ar nesta terça-feira (29), na Band, com exibição também no canal do programa no YouTube.