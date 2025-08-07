fechar
Masterchef |

Ex-participante do Masterchef morre aos 38 anos em grave acidente

Yanin Campos sofreu colisão em Chihuahua, foi hospitalizada e não resistiu. Familiares e fãs lamentam a perda precoce da influenciadora.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 07/08/2025 às 23:08
Yanin Campos, ex-participante do Masterchef México
Yanin Campos, ex-participante do Masterchef México - Reprodução/instagram/@yanin_chefmx

Clique aqui e escute a matéria

A influenciadora e ex-participante do MasterChef México, Yanin Campos, faleceu aos 38 anos após sofrer um grave acidente de carro na cidade de Chihuahua, no último sábado (2). A notícia foi confirmada pelo irmão da influenciadora ao site TMZ.

De acordo com informações do jornal mexicano El Financiero, o acidente ocorreu por volta das 6h da manhã, quando o veículo dirigido por Yanin colidiu contra um carro estacionado.

Ela foi imediatamente socorrida e levada a um hospital local, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a falecer dois dias depois, na segunda-feira (4).

As autoridades mexicanas continuam investigando as circunstâncias do acidente para esclarecer as causas da colisão.

Yanin Campos ganhou notoriedade ao participar do MasterChef México em 2018, onde conquistou a sexta colocação. Após o reality, ela integrou o elenco de um spin-off do programa, reunindo ex-participantes para desafios culinários.

Além de sua carreira na televisão, Yanin mantinha uma presença modesta nas redes sociais, com mais de 76 mil seguidores em seu Instagram oficial, embora não fosse muito ativa na plataforma.

A morte precoce da influenciadora chocou fãs e seguidores, que prestaram homenagens e mensagens de apoio à família neste momento difícil.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

A poucos dias da grande final, confira destaques de ibope e repercussão da edição 25 do BBB
Audiência da TV

A poucos dias da grande final, confira destaques de ibope e repercussão da edição 25 do BBB
A poucos dias da grande final, confira destaques de ibope e repercussão da edição 25 do BBB
Audiência da TV

A poucos dias da grande final, confira destaques de ibope e repercussão da edição 25 do BBB

Compartilhe

Tags