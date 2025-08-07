Ex-participante do Masterchef morre aos 38 anos em grave acidente
Yanin Campos sofreu colisão em Chihuahua, foi hospitalizada e não resistiu. Familiares e fãs lamentam a perda precoce da influenciadora.
A influenciadora e ex-participante do MasterChef México, Yanin Campos, faleceu aos 38 anos após sofrer um grave acidente de carro na cidade de Chihuahua, no último sábado (2). A notícia foi confirmada pelo irmão da influenciadora ao site TMZ.
De acordo com informações do jornal mexicano El Financiero, o acidente ocorreu por volta das 6h da manhã, quando o veículo dirigido por Yanin colidiu contra um carro estacionado.
Ela foi imediatamente socorrida e levada a um hospital local, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a falecer dois dias depois, na segunda-feira (4).
As autoridades mexicanas continuam investigando as circunstâncias do acidente para esclarecer as causas da colisão.
Yanin Campos ganhou notoriedade ao participar do MasterChef México em 2018, onde conquistou a sexta colocação. Após o reality, ela integrou o elenco de um spin-off do programa, reunindo ex-participantes para desafios culinários.
Além de sua carreira na televisão, Yanin mantinha uma presença modesta nas redes sociais, com mais de 76 mil seguidores em seu Instagram oficial, embora não fosse muito ativa na plataforma.
A morte precoce da influenciadora chocou fãs e seguidores, que prestaram homenagens e mensagens de apoio à família neste momento difícil.