Alexandre Frota recusa convite para MasterChef Celebridades: "Valor baixo"

Após convite, vereador negou participação no reality culinário por dois motivos. Especulações também o apontam como cotado para A Fazenda 17.

Alexandre Frota pilotando fogão no MasterChef? Não foi dessa vez

Atualmente atuando como vereador em Cotia (SP), recusou um convite para participar da próxima edição do MasterChef Celebridades, na Band.

Alexandre Frota revela motivo da recusa do convite

Embora tenha sido convidado para integrar o elenco do reality, Alexandre Frota não aceitou a proposta por considerar o cachê oferecido muito abaixo do esperado.

"Fui convidado para fazer, mas não fechei. Além do valor baixo de cachê, a direção do programa não quis fazer uma reunião comigo", revelou, segundo o Terra.

Ele relatou que a emissora quis resolver tudo diretamente com a equipe do programa, sem uma reunião formal com a direção, algo que ele considera desrespeitoso.

"Achei que não é a melhor maneira de se conversar para um produto. Esse tratamento é para amadores, iniciantes. Comigo não funciona", disse.

Mesmo criticando a maneira como foi abordado, o ex-deputado agradeceu à Band pelo convite e disse torcer pelo sucesso do projeto.

Alexandre Frota é cotado para A Fazenda 17

Apontado como possível participante da 17ª edição de A Fazenda, na Record, o ex-ator comentou sobre sua relação com o diretor do reality, Rodrigo Carelli.

"Ainda não fizemos as pazes (eu e o Carelli), mas vamos fazer. Foi no momento em que mandei um WhatsApp para ele, há uns 3 ou 4 meses, ele me respondeu, disse que estava viajando, e a gente vai se encontrar em breve", disse em entrevista.

Recentemente, Frota foi visto na sede da Record, aumentando os rumores de sua participação, como revela o portal Léo Dias.