Ex-global? Paola Carosella retorna ao MasterChef após cinco anos

Paola Carosella, apresentadora e chef de cozinha, está de volta à Band após cinco anos. Ela fará uma participação no MasterChef, que será exibido na próxima terça-feira (5). A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.

A apresentadora global reencontrou Helena Rizzo, que inclusive já negou desavenças, e com Henrique Fogaça. A participação de Paola na atração tem um motivo: ela vai substituir Erick Jacquin, que ficou de fora de algumas gravações da atração, por motivos pessoais.

“Gente, olha quem veio. Olha só quem está aqui. Paola, incrível, maravilhosa, minha amiga”, disse Helena Rizzo nas redes sociais, em maio. “Muitos anos de muito aprendizado, de admiração mútua, de muito respeito”, agradeceu Carosella.

Neste ano, Paola Carosella está prestes a estrear seu novo programa no GNT, o Infiltrado na Cozinha, com a participação dos influenciadores Fabão e Luana Zucoloto. Basicamente, a atração tem que adivinhar quem não tem experiência culinária, mesmo exercendo bem a atividade.

