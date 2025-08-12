fechar
Que horas começa MasterChef? Surpresas e retorno de Jacquin agitam o programa desta terça (12)

Episódio traz Caixa Misteriosa, desafio inspirado na culinária francesa e promete fortes emoções com duas saídas na competição.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 12/08/2025 às 18:29
Horário escolhido pela Band sempre foi alvo de muitas críticas
Horário escolhido pela Band sempre foi alvo de muitas críticas - Reprodução/ MELISSA HAIDAR

O MasterChef Brasil promete fortes emoções nesta terça-feira (12), com um episódio repleto de desafios e reviravoltas.

A atração, que está em sua 12ª temporada na versão amadores, contará com uma eliminação dupla e a aguardada volta do chef Erick Jacquin, que retorna diretamente da França para animar ainda mais a disputa.

MASTERCHEF 2025: Qual é o favorito para vencer o programa?

O que vai rolar no MasterChef hoje?

Logo no início, os competidores terão que encarar a temida Caixa Misteriosa, que costuma exigir técnica, criatividade e muito sangue-frio.

E para inspirar o clima da noite, Jacquin traz um toque especial de sua terra natal: o pot-au-feu, tradicional cozido francês de carnes e vegetais que promete mexer com os sentidos dos participantes.

O programa conta ainda com a participação da apresentadora Fernanda Gentil. 

Que horas começa MasterChef? Que horas passa MasterChef na Band?

O programa vai ao ar na Band às 22h30, com jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça avaliando cada prato preparado.

A reprise será exibida aos domingos, às 16h, também na Band, com transmissão simultânea no site Band.com.br e no aplicativo Bandplay.

