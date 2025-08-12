Que horas começa MasterChef? Surpresas e retorno de Jacquin agitam o programa desta terça (12)
Episódio traz Caixa Misteriosa, desafio inspirado na culinária francesa e promete fortes emoções com duas saídas na competição.
O MasterChef Brasil promete fortes emoções nesta terça-feira (12), com um episódio repleto de desafios e reviravoltas.
A atração, que está em sua 12ª temporada na versão amadores, contará com uma eliminação dupla e a aguardada volta do chef Erick Jacquin, que retorna diretamente da França para animar ainda mais a disputa.
O que vai rolar no MasterChef hoje?
Logo no início, os competidores terão que encarar a temida Caixa Misteriosa, que costuma exigir técnica, criatividade e muito sangue-frio.
E para inspirar o clima da noite, Jacquin traz um toque especial de sua terra natal: o pot-au-feu, tradicional cozido francês de carnes e vegetais que promete mexer com os sentidos dos participantes.
O programa conta ainda com a participação da apresentadora Fernanda Gentil.
Que horas começa MasterChef? Que horas passa MasterChef na Band?
O programa vai ao ar na Band às 22h30, com jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça avaliando cada prato preparado.
A reprise será exibida aos domingos, às 16h, também na Band, com transmissão simultânea no site Band.com.br e no aplicativo Bandplay.