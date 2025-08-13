fechar
Celebridades | Notícia

Lucas Souza assume romance com ex-Fazenda: "Nada neste mundo tem me feito mais feliz"

O influenciador anunciou o seu novo relacionamento sério através das redes sociais e relatou estar muito feliz. Veja mais detalhes!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 13/08/2025 às 10:33
Imagem do influenciador Lucas Souza!
Imagem do influenciador Lucas Souza! - Reprodução/ Instagram

Lucas Souza compartilhou com os seus seguidores o seu novo relacionamento com a atriz e ex-Fazenda Suzi Sassaki.

No Instagram, o influenciador publicou uma sequência de fotos em que aparece acompanhado da amada.

"Nada neste mundo tem me feito mais feliz do que ter você ao meu lado me fazendo companhia e nutrindo o meu coração", escreveu na legenda.

Quem é Suzi Sassaki?

Segundo o portal Bnews, a atriz é natural de Minas Gerais e tem passagem pelo programa Você na TV!, da RedeTV!, onde atuou como assistente de palco.

Além disso, Suzi também já esteve no teatro, em produções como ‘O Pequeno Príncipe’, ‘Num Sonho de Cristal’ e ‘Peter Pan’, além de ser musa da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi, em São Paulo.

