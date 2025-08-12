12 celebridades que começaram a carreira ainda crianças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

De Bruna Marquezine a Leonardo DiCaprio: descubra 15 astros e estrelas que brilharam nas telas desde a infância e se tornaram ícones.

Clique aqui e escute a matéria

O fascínio pela fama atrai muitos desde a infância, mas o caminho é desafiador. Enquanto alguns desaparecem dos holofotes, outros conseguem fazer uma transição bem-sucedida, transformando-se em ícones do cinema, da TV e da música.

Suas jornadas nos mostram que a disciplina e o talento podem florescer desde cedo.

Veja celebridades que começaram a carreira ainda crianças e hoje são nomes consagrados!

12 famosos que começaram a carreira na infância

1. Drew Barrymore

Aos sete anos, Drew Barrymore se tornou uma estrela mundial como a adorável Gertie no filme "E.T. - O Extraterrestre" (1982). Apesar deturbulências na adolescência, ela se reinventou e se tornou uma das atrizes e produtoras mais queridas de Hollywood.

2. Bruna Marquezine

Bruna iniciou sua carreira muito jovem, mas o sucesso veio aos oito anos, como a fofíssima Salete na novela "Mulheres Apaixonadas" (2003). Desde então, ela construiu uma carreira sólida, atuando em diversas produções de destaque e expandindo seu trabalho para o cinema internacional.

3. Leonardo DiCaprio

Antes de se tornar um dos maiores galãs de Hollywood, Leonardo DiCaprio já atuava na TV. Ele se destacou na sitcom "Parenthood" e na série "Growing Pains" nos anos 90, pavimentando seu caminho para o estrelato e para o Oscar.

4. Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa deu seus primeiros passos na televisão na novela "Começar de Novo" (2004), com apenas nove anos. Desde então, a atriz emendou uma produção na outra, tornando-se uma das atrizes mais conhecidas e requisitadas da sua geração.

5. Christian Bale

Christian Bale foi escolhido entre milhares de garotos para protagonizar "Império do Sol" (1987), de Steven Spielberg, aos 13 anos. A partir daí, ele desenvolveu uma carreira notável, conhecida pela dedicação e por suas impressionantes transformações físicas.

6. Sandy e Junior

A dupla de irmãos Sandy e Junior se tornou um fenômeno musical no Brasil após sua estreia no programa "Som Brasil" em 1989.

Eles cresceram diante dos olhos do público, lançando inúmeros sucessos e, anos depois, construindo carreiras solo de sucesso.

7. Natalie Portman

A estreia de Natalie Portman foi em grande estilo, aos 12 anos, no filme "O Profissional" (1994). Sua atuação madura e impactante como a jovem Mathilda a catapultou para o mundo do cinema, onde ela conquistou um Oscar e papéis icônicos.

8. Isabelle Drummond

Isabelle Drummond se tornou um rosto conhecido do público brasileiro ao interpretar a boneca Emília na versão de 2001 do "Sítio do Picapau Amarelo". O papel marcou o início de uma carreira cheia de personagens memoráveis na TV.

9. Daniel Radcliffe

A vida de Daniel Radcliffe mudou para sempre quando ele foi escalado para ser Harry Potter, aos 10 anos. Ele cresceu junto com o personagem e a franquia, provando seu talento em diversos outros gêneros após o término da saga.

10. Carla Diaz

Carla Diaz se tornou uma estrela infantil em 1997, quando interpretou a pequena Maria na primeira versão brasileira da novela "Chiquititas". Anos depois, ela conquistou outros papéis marcantes, consolidando sua trajetória.

11. Jodie Foster

A carreira de Jodie Foster começou ainda na primeira infância, com apenas três anos, em comerciais. Seu talento foi reconhecido em "Taxi Driver" (1976), aos 12 anos, que lhe rendeu a primeira de suas quatro indicações ao Oscar, do qual ela venceu dois.

12. Selton Mello

Selton Mello começou a atuar na televisão aos oito anos e migrou para a Globo três anos depois, na novela "Corpo a Corpo" (1984). Sua longa e versátil carreira o transformou em um dos atores e diretores mais respeitados e admirados do cinema e da TV no Brasil.