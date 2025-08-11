10 casais famosos que continuam juntos há décadas
Da televisão brasileira a Hollywood, descubra 10 casais famosos que mantém uma parceria que resistiu ao tempo e à fama há décadas.
Nem só de romances relâmpago vive o mundo do entretenimento!
Entre os famosos, há casais que desafiam essa percepção, provando que a parceria pode resistir à prova do tempo e das pressões da fama.
Seja no Brasil ou em Hollywood, a longevidade desses relacionamentos chama a atenção. Confira!
1. Malu Mader e Tony Bellotto
A atriz Malu Mader e o músico e escritor Tony Bellotto são um dos casais mais admirados do meio artístico. Juntos desde 1990, eles celebram mais de 30 anos de casamento, mantendo uma união sólida e discreta.
2. Denzel Washington e Pauletta Pearson
O ator Denzel Washington e sua esposa, a também atriz Pauletta, estão juntos desde 1983. Casados há mais de 40 anos, eles construíram uma relação sólida e uma família de quatro filhos: John David, Katia, Olivia e Malcolm.
3. Tom Hanks e Rita Wilson
Um dos casais mais queridos de Hollywood, Tom Hanks e Rita Wilson estão casados desde 1988. Eles tem dois filhos: Chet e Truman.
4. Samuel L. Jackson e LaTanya Richardson
Casados desde 1980, os atores Samuel L. Jackson e LaTanya Richardson são um dos casais mais duradouros do cinema. Eles se conheceram na faculdade e, mesmo com as carreiras de sucesso, mantiveram a união por mais de 45 anos. Samuel e LaTanya são pais de Zoe.
5. Glória Pires e Orlando Morais
Glória Pires e o cantor e compositor Orlando Morais se casaram em 1987 e, juntos, construíram uma grande família.
O casal é um dos mais admirados das artes brasileiras, celebrando a união há quase quatro décadas. Eles são pais de Antônia, Ana e Bento.
6. Xororó e Noely Lima
Ícone da música sertaneja, Xororó, da dupla com Chitãozinho, é casado com Noely desde 1981. A relação dos pais de Sandy Leah e Junior Lima se mantém firme por mais de 40 anos.
7. Michael J. Fox e Tracy Pollan
Os atores Michael J. Fox e Tracy Pollan se conheceram na série "Caras e Caretas" e se casaram em 1988. O casal mantém a união e o companheirismo diante dos desafios da vida e da saúde do ator, que convive com o Mal de Parkinson desde 1991.
8. Goldie Hawn e Kurt Russell
Embora nunca tenham se casado, Goldie Hawn e Kurt Russell estão juntos desde 1983. O casal demonstra que um compromisso sem papéis também pode ser duradouro e sólido, sendo uma das duplas mais icônicas de Hollywood.
Eles são pais do também ator Wyatt Russell e criaram juntos os atores Oliver e Kate, filhos biológicos de Goldie.
9. Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick
Conhecidos por papéis icônicos no cinema e na TV, os atores Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick são casados desde 1997. Eles formam um dos casais mais tradicionais e respeitados de Nova York, construindo uma união sólida e discreta por mais de 25 anos. O casal tem três filhos: James, Marion e Tabitha.
10. Lázaro Ramos e Taís Araújo
Um dos casais mais influentes e talentosos do Brasil, Lázaro Ramos e Taís Araújo se casaram em 2005. Juntos há 20 anos - exceto por uma breve separação entre 2008 e 2009 - eles se apoiam em suas carreiras e na criação de seus filhos, sendo um exemplo de parceria e ativismo.