Da televisão brasileira a Hollywood, descubra 10 casais famosos que mantém uma parceria que resistiu ao tempo e à fama há décadas.

Nem só de romances relâmpago vive o mundo do entretenimento!

Entre os famosos, há casais que desafiam essa percepção, provando que a parceria pode resistir à prova do tempo e das pressões da fama.

Seja no Brasil ou em Hollywood, a longevidade desses relacionamentos chama a atenção. Confira!

10 casais famosos que continuam juntos há décadas

1. Malu Mader e Tony Bellotto



A atriz Malu Mader e o músico e escritor Tony Bellotto são um dos casais mais admirados do meio artístico. Juntos desde 1990, eles celebram mais de 30 anos de casamento, mantendo uma união sólida e discreta.

2. Denzel Washington e Pauletta Pearson

O ator Denzel Washington e sua esposa, a também atriz Pauletta, estão juntos desde 1983. Casados há mais de 40 anos, eles construíram uma relação sólida e uma família de quatro filhos: John David, Katia, Olivia e Malcolm.

3. Tom Hanks e Rita Wilson

Um dos casais mais queridos de Hollywood, Tom Hanks e Rita Wilson estão casados desde 1988. Eles tem dois filhos: Chet e Truman.

4. Samuel L. Jackson e LaTanya Richardson

Casados desde 1980, os atores Samuel L. Jackson e LaTanya Richardson são um dos casais mais duradouros do cinema. Eles se conheceram na faculdade e, mesmo com as carreiras de sucesso, mantiveram a união por mais de 45 anos. Samuel e LaTanya são pais de Zoe.

5. Glória Pires e Orlando Morais

Glória Pires e o cantor e compositor Orlando Morais se casaram em 1987 e, juntos, construíram uma grande família.

O casal é um dos mais admirados das artes brasileiras, celebrando a união há quase quatro décadas. Eles são pais de Antônia, Ana e Bento.

6. Xororó e Noely Lima

Ícone da música sertaneja, Xororó, da dupla com Chitãozinho, é casado com Noely desde 1981. A relação dos pais de Sandy Leah e Junior Lima se mantém firme por mais de 40 anos.

7. Michael J. Fox e Tracy Pollan

Os atores Michael J. Fox e Tracy Pollan se conheceram na série "Caras e Caretas" e se casaram em 1988. O casal mantém a união e o companheirismo diante dos desafios da vida e da saúde do ator, que convive com o Mal de Parkinson desde 1991.

8. Goldie Hawn e Kurt Russell

Embora nunca tenham se casado, Goldie Hawn e Kurt Russell estão juntos desde 1983. O casal demonstra que um compromisso sem papéis também pode ser duradouro e sólido, sendo uma das duplas mais icônicas de Hollywood.

Eles são pais do também ator Wyatt Russell e criaram juntos os atores Oliver e Kate, filhos biológicos de Goldie.

9. Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick

Conhecidos por papéis icônicos no cinema e na TV, os atores Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick são casados desde 1997. Eles formam um dos casais mais tradicionais e respeitados de Nova York, construindo uma união sólida e discreta por mais de 25 anos. O casal tem três filhos: James, Marion e Tabitha.

10. Lázaro Ramos e Taís Araújo

Um dos casais mais influentes e talentosos do Brasil, Lázaro Ramos e Taís Araújo se casaram em 2005. Juntos há 20 anos - exceto por uma breve separação entre 2008 e 2009 - eles se apoiam em suas carreiras e na criação de seus filhos, sendo um exemplo de parceria e ativismo.