8 famosos que já interpretaram vilões inesquecíveis
Nacionais e internacionais! Relembre oito grandes atores e atrizes que deram vida a vilões tão marcantes que roubaram a cena na TV ou no cinema.
Graças ao talento dos intérpretes, amamos odiar esses vilões!
O sucesso de um filme ou novela não depende apenas de um herói carismático, mas, muitas vezes, de um vilão à altura.
De psicopatas que nos tiram o sono a manipuladores que roubam a cena, a história do cinema e da TV está cheia de performances que eternizaram vilões.
Relembre 8 famosos que deram vida a esses personagens inesquecíveis!
1. Heath Ledger
No filme "Batman: O Cavaleiro das Trevas" (2008), o saudoso Heath Ledger transformou o Coringa em um anarquista caótico e imprevisível. Sua performance intensa e complexa, que lhe rendeu um Oscar póstumo, é considerada por muitos como a definitiva, elevando o vilão dos quadrinhos a um novo patamar no cinema.
2. Adriana Esteves
A inesquecível Carminha, da novela "Avenida Brasil" (2012), foi um fenômeno de audiência. Com seu humor ácido, crueldade e frases icônicas, Adriana Esteves criou uma vilã que se tornou parte da cultura popular brasileira, conquistando fãs e o público em geral com uma atuação que marcou a década.
3. Anthony Hopkins
O papel de Hannibal Lecter em "O Silêncio dos Inocentes" (1991) rendeu a Anthony Hopkins o Oscar de Melhor Ator, mesmo com apenas 16 minutos de tempo de tela. Sua interpretação do canibal psicopata é uma aula de contenção e ameaça, mostrando que o terror pode estar na inteligência e na calma de um personagem.
4. Glória Pires
Glória Pires interpretou a icônica Maria de Fátima na novela "Vale Tudo". A vilã, que era capaz de qualquer coisa para subir na vida, se tornou um símbolo de ambição e falta de escrúpulos. A performance da atriz foi tão marcante que a personagem é lembrada até hoje como um dos maiores vilões da teledramaturgia nacional.
5. Javier Bardem
Em "Onde os Fracos Não Têm Vez" (2007), Javier Bardem deu vida a Anton Chigurh, um assassino frio e inabalável.
Com seu penteado peculiar e um método cruel de matar, a atuação de Bardem é terrivelmente eficaz, criando um vilão que personifica o mal (e rendeu um Oscar ao ator).
6. Mateus Solano
Mateus Solano conquistou o público com o vilão Félix Khoury na novela "Amor à Vida" (2013). O personagem, que começou a trama como um vilão cruel e caricato, foi se transformando ao longo da história, mostrando uma complexidade inesperada e garantindo a atenção do público a cada cena.
7. Helena Bonham Carter
A atriz deu vida à bruxa Bellatrix Lestrange na saga "Harry Potter". Com sua loucura incontrolável, risadas sádicas e lealdade cega a Voldemort, Helena Bonham Carter se tornou a vilã favorita de muitos fãs, entregando uma performance assustadora e memorável.
8. Beatriz Segall
Na clássica novela "Vale Tudo" (1988), Beatriz Segall eternizou a vilã Odete Roitman. Com sua arrogância e seu desprezo pelo Brasil, a personagem se tornou a personificação da elite inescrupulosa, e sua morte foi um dos maiores mistérios da televisão brasileira, parando o país.