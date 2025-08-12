8 famosos que já interpretaram vilões inesquecíveis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nacionais e internacionais! Relembre oito grandes atores e atrizes que deram vida a vilões tão marcantes que roubaram a cena na TV ou no cinema.

Clique aqui e escute a matéria

Graças ao talento dos intérpretes, amamos odiar esses vilões!

O sucesso de um filme ou novela não depende apenas de um herói carismático, mas, muitas vezes, de um vilão à altura.

De psicopatas que nos tiram o sono a manipuladores que roubam a cena, a história do cinema e da TV está cheia de performances que eternizaram vilões.

Relembre 8 famosos que deram vida a esses personagens inesquecíveis!

8 famosos que já interpretaram vilões inesquecíveis

1. Heath Ledger

No filme "Batman: O Cavaleiro das Trevas" (2008), o saudoso Heath Ledger transformou o Coringa em um anarquista caótico e imprevisível. Sua performance intensa e complexa, que lhe rendeu um Oscar póstumo, é considerada por muitos como a definitiva, elevando o vilão dos quadrinhos a um novo patamar no cinema.

2. Adriana Esteves

A inesquecível Carminha, da novela "Avenida Brasil" (2012), foi um fenômeno de audiência. Com seu humor ácido, crueldade e frases icônicas, Adriana Esteves criou uma vilã que se tornou parte da cultura popular brasileira, conquistando fãs e o público em geral com uma atuação que marcou a década.

3. Anthony Hopkins

O papel de Hannibal Lecter em "O Silêncio dos Inocentes" (1991) rendeu a Anthony Hopkins o Oscar de Melhor Ator, mesmo com apenas 16 minutos de tempo de tela. Sua interpretação do canibal psicopata é uma aula de contenção e ameaça, mostrando que o terror pode estar na inteligência e na calma de um personagem.

4. Glória Pires

Glória Pires interpretou a icônica Maria de Fátima na novela "Vale Tudo". A vilã, que era capaz de qualquer coisa para subir na vida, se tornou um símbolo de ambição e falta de escrúpulos. A performance da atriz foi tão marcante que a personagem é lembrada até hoje como um dos maiores vilões da teledramaturgia nacional.

5. Javier Bardem

Em "Onde os Fracos Não Têm Vez" (2007), Javier Bardem deu vida a Anton Chigurh, um assassino frio e inabalável.

Com seu penteado peculiar e um método cruel de matar, a atuação de Bardem é terrivelmente eficaz, criando um vilão que personifica o mal (e rendeu um Oscar ao ator).

6. Mateus Solano

Mateus Solano conquistou o público com o vilão Félix Khoury na novela "Amor à Vida" (2013). O personagem, que começou a trama como um vilão cruel e caricato, foi se transformando ao longo da história, mostrando uma complexidade inesperada e garantindo a atenção do público a cada cena.

7. Helena Bonham Carter

A atriz deu vida à bruxa Bellatrix Lestrange na saga "Harry Potter". Com sua loucura incontrolável, risadas sádicas e lealdade cega a Voldemort, Helena Bonham Carter se tornou a vilã favorita de muitos fãs, entregando uma performance assustadora e memorável.

8. Beatriz Segall

Na clássica novela "Vale Tudo" (1988), Beatriz Segall eternizou a vilã Odete Roitman. Com sua arrogância e seu desprezo pelo Brasil, a personagem se tornou a personificação da elite inescrupulosa, e sua morte foi um dos maiores mistérios da televisão brasileira, parando o país.