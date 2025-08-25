Zelador é morto a tiros na frente dos filhos enquano suspeitos fingiam ser policiais

A vítima, identificada como Franklin José da Reda Silva, de 33 anos, foi assassinada a tiros na ladeira da Rua Amaro Albino Pimentel, no bairro do Areeiro, em Camaragibe.

Como ocorreu



A vítima caminhava pela rua com os três filhos. E foi nesse momento que, segundo informações da polícia, um carro se aproximou e alguns homens encapuzados desceram, como se fossem da polícia.

Eles pediram para que Franklin colocasse as mãos para trás e se rendesse.

Quando ele se rendeu e colocou as mãos na cabeça, segundo informações de moradores, foi assassinado na frente dos filhos. Após o crime, os suspeitos fugiram. As crianças, por sorte, não foram atingidas.

Franklin, que trabalhava como zelador no cemitério da Vaze há três meses, já teria passagem pela polícia, detalhe relevante para a investigação da polícia civil.

Investigação

A polícia civil investiga a motivação e a autoria do crime. Um morador, que prefere não ser identificado, afirma que Franklin era uma pessoa tranquila e trabalhadora.

"Para mim, nunca foi mais nada, porque eu tinha ele como se fosse um filho. Era uma pessoa boa, querida aqui mesmo e todo mundo gostava dele", desabafa.

O corpo de Franklin José foi recolhido para o IML do Recife.