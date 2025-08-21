Suspeito de esfaquear padrasto é preso em flagrante em Paulista
João Vitor Araújo da Silva foi preso após esfaquear padrasto e foi localizado pela polícia através da tornozeleira eletrônica
A Polícia Militar prendeu, na noite desta terça-feira (20), João Vitor Araújo da Silva, de 22 anos, suspeito de esfaquear o próprio padrasto, de 64 anos, no bairro do Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife.
O crime ocorreu por volta das 19h, na Rua 5.
O crime
De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida com pelo menos três golpes de faca, sendo dois no pescoço e um na mão.
O homem foi socorrido por vizinhos e encaminhado para a UPA de Rio Doce, em Olinda. No local do crime, os policiais encontraram marcas de sangue, mas a vítima já havia sido retirada.
A prisão
Os militares do 17º Batalhão conseguiram localizar o suspeito minutos após o ataque. João Vitor usava tornozeleira eletrônica e, por meio do monitoramento, os policiais descobriram que ele estava no Terminal Integrado Pelópidas Silveira.
Ele foi detido dentro de um ônibus e encaminhado à delegacia.
Confissão e motivação
Durante o trajeto, o suspeito revelou aos policiais que discutiu com o padrasto, que teria chegado embriagado em casa e reclamado por ele não ter colocado o lixo para fora.
Segundo a polícia, João Vitor relatou que situações como essa eram frequentes e que, desta vez, perdeu o controle. A faca utilizada no crime foi encontrada em um terreno baldio próximo à residência.
Antecedentes criminais e procedimentos legais
Ainda segundo a polícia, João Vitor já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas e cumpria medida restritiva com uso de tornozeleira eletrônica em razão de crime de estelionato.
O jovem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e deve passar por audiência de custódia, que definirá se ele permanecerá preso ou responderá em liberdade.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.