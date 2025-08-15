Mulher é acusada de esfaquear o namorado após uma discussão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em Recife, mulher é acusada de apunhalar namorado após discussão. A vítima foi socorrida e a suposta agressora, de 43 anos, foi detida

Mulher é detida por tentar esfaquear o companheiro em Recife

Uma servidora municipal de 43 anos, foi detida na noite de ontem, na Zona Norte do Recife, acusada de tentar esfaquear o companheiro.

O crime ocorreu em uma residência na Rua Bequimão, no bairro da Encruzilhada. Segundo testemunhas, o casal tinha um relacionamento turbulento.

Como ocorreu



Testemunhas relataram que por volta das 19h de ontem, a mulher saiu da residência sem roupas, com uma faca na mão, discutindo com o homem de 53 anos.

Após desferir golpes na região do abdômen, o homem saiu correndo pela rua para pedir ajuda. Ele foi amparado por um morador que acionou o SAMU e a polícia.

“Ele chegou com a mão no peito, pedindo para ligar para o SAMU”, conta um homem que socorreu a vítima. De acordo com ele, o SAMU demorou para chegar e ele foi até o núcleo da polícia pedir ajuda.

Dificuldade para solicitar socorro



“O SAMU ficou botando empecilho para vir socorrer ele." afirma a testemunha.

Ele relata ainda que a polícia estava com duas motos e dizendo que não podiam fazer o socorro. Foi só após insistência que os policiais acionaram uma viatura para socorrer a vítima.

Relacionamento conturbado

O casal tinha histórico de brigas, com ocorrências registradas recentemente. Uma das filhas afirmou que o pai pretendia sair de casa, mas não sabia que ele retornaria à residência no dia do incidente.

A mulher foi levada para a Policlínica Amaro Coutinho, no bairro da Campina do Barreto, e posteriormente encaminhada para o DHPP para prestar depoimento.

A audiência de custódia aguarda a conclusão dos depoimentos para decidir o destino da mulher.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais