Suspeito de esfaquear companheira se entrega à polícia em Jaboatão
Claudemir da Silva França, de 27 anos, é acusado de ferir a companheira com quatro facadas após crise de ciúmes; vítima fingiu-se de morta
Claudemir da Silva França, de 27 anos, se apresentou voluntariamente à polícia e foi preso. Ele é suspeito de esfaquear a companheira, uma comerciante de 61 anos, com quatro golpes, dentro da casa onde moravam, em Jaboatão dos Guararapes. Durante a condução à carceragem, ele optou por não responder às perguntas feitas pela imprensa.
Ataque motivado por ciúmes
De acordo com a vítima, Claudemir teve uma crise de ciúmes depois que ela se emocionou ao falar sobre o ex-marido, falecido há oito anos em decorrência de um câncer. Ainda segundo o relato, ele começou a agir de forma agressiva, golpeando a geladeira com uma faca antes de atacá-la.
Tentativa de fuga após o crime
Após a agressão, o suspeito tentou fugir. Ele tomou banho, trocou de roupa e procurou pela chave da moto da vítima, mas, sem sucesso, acabou fugindo de bicicleta. A cena do crime foi descrita como chocante.
Vítima fingiu estar morta para sobreviver
Para escapar, a mulher se fingiu de morta. Ela contou que permaneceu imóvel, deitada em meio ao próprio sangue, até que o agressor deixasse a casa. A comerciante ainda conseguiu esconder duas facas durante o ataque, como forma de se proteger.
Sequelas e pedido de justiça
A vítima precisou levar 20 pontos pelos ferimentos e está em tratamento com medicamentos para aliviar as dores. Mesmo abalada, ela faz um apelo por justiça."Espero que ele fique preso e que não seja solto após a audiência de custódia. Só assim terei paz."
Situação jurídica do suspeito
Claudemir da Silva França não possuía antecedentes criminais até então. Ele passou por exame de corpo de delito e aguarda a audiência de custódia.
