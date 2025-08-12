Suspeito de esfaquear companheira se entrega à polícia em Jaboatão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Claudemir da Silva França, de 27 anos, é acusado de ferir a companheira com quatro facadas após crise de ciúmes; vítima fingiu-se de morta

Claudemir da Silva França, de 27 anos, se apresentou voluntariamente à polícia e foi preso. Ele é suspeito de esfaquear a companheira, uma comerciante de 61 anos, com quatro golpes, dentro da casa onde moravam, em Jaboatão dos Guararapes. Durante a condução à carceragem, ele optou por não responder às perguntas feitas pela imprensa.

Ataque motivado por ciúmes

De acordo com a vítima, Claudemir teve uma crise de ciúmes depois que ela se emocionou ao falar sobre o ex-marido, falecido há oito anos em decorrência de um câncer. Ainda segundo o relato, ele começou a agir de forma agressiva, golpeando a geladeira com uma faca antes de atacá-la.

Tentativa de fuga após o crime

Após a agressão, o suspeito tentou fugir. Ele tomou banho, trocou de roupa e procurou pela chave da moto da vítima, mas, sem sucesso, acabou fugindo de bicicleta. A cena do crime foi descrita como chocante.

Vítima fingiu estar morta para sobreviver

Para escapar, a mulher se fingiu de morta. Ela contou que permaneceu imóvel, deitada em meio ao próprio sangue, até que o agressor deixasse a casa. A comerciante ainda conseguiu esconder duas facas durante o ataque, como forma de se proteger.

Sequelas e pedido de justiça

A vítima precisou levar 20 pontos pelos ferimentos e está em tratamento com medicamentos para aliviar as dores. Mesmo abalada, ela faz um apelo por justiça."Espero que ele fique preso e que não seja solto após a audiência de custódia. Só assim terei paz."

Situação jurídica do suspeito

Claudemir da Silva França não possuía antecedentes criminais até então. Ele passou por exame de corpo de delito e aguarda a audiência de custódia.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais