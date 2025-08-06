Homem invade casa de atual companheiro da ex-mulher para tentar matá-los a facadas
O suspeito entrou em luta corporal com o atual companheiro da mulher e acabou sendo esfaqueado durante a briga. Confira detalhes
Um homem tentou invadir a casa do atual companheiro da ex-esposa para cometer um duplo homicídio, na última sexta-feira (1°), no bairro de Peixinhos, em Olinda.
O suspeito entrou em luta corporal com o atual companheiro da mulher e acabou sendo esfaqueado durante a briga.
Como aconteceu?
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem chega em uma moto e vai até a entrada da casa do atual companheiro de sua ex-esposa.
Ele estava com um facão e deu várias investidas na porta, conseguindo arrombar. De acordo com informações, ele não se conformava com o término.
Ao adentrar, o atual companheiro e a mulher conseguem fugir pela área dos fundos do imóvel. Ele depredou a casa, quebrando vários objetos da casa.
Pouco depois ele sai da casa e encontra o casal na esquina, quando retornariam para a residência. Então, os homens entram em luta corporal.
O atual companheiro caiu no chão e o suspeito puxou a faca para desferir os golpes, entretanto, o homem conseguiu desarmá-lo e, segundo o advogado, golpeou o suspeito em legítima defesa.
"Foi apenas uma única facada, ele não tenta em momento nenhum ceifar a vida, ele não tenta cometer algum mal. Ele só queria sanar aquela agressão afim de resguardar sua integridade física", contou o advogado.
O suspeito segue internado no Hospital da Restauração e o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.
