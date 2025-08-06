fechar
Homem invade casa de atual companheiro da ex-mulher para tentar matá-los a facadas

O suspeito entrou em luta corporal com o atual companheiro da mulher e acabou sendo esfaqueado durante a briga. Confira detalhes

Por Zayra Pereira Publicado em 06/08/2025 às 23:02
Imagem de câmera de segurança, flagrando momento em que suspeito chega até a residência do atual companheiro da ex-esposa
Imagem de câmera de segurança, flagrando momento em que suspeito chega até a residência do atual companheiro da ex-esposa - Reprodução

Um homem tentou invadir a casa do atual companheiro da ex-esposa para cometer um duplo homicídio, na última sexta-feira (1°), no bairro de Peixinhos, em Olinda.

O suspeito entrou em luta corporal com o atual companheiro da mulher e acabou sendo esfaqueado durante a briga.

Como aconteceu?

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem chega em uma moto e vai até a entrada da casa do atual companheiro de sua ex-esposa.

Ele estava com um facão e deu várias investidas na porta, conseguindo arrombar. De acordo com informações, ele não se conformava com o término.

Ao adentrar, o atual companheiro e a mulher conseguem fugir pela área dos fundos do imóvel. Ele depredou a casa, quebrando vários objetos da casa.

Pouco depois ele sai da casa e encontra o casal na esquina, quando retornariam para a residência. Então, os homens entram em luta corporal.

O atual companheiro caiu no chão e o suspeito puxou a faca para desferir os golpes, entretanto, o homem conseguiu desarmá-lo e, segundo o advogado, golpeou o suspeito em legítima defesa.

"Foi apenas uma única facada, ele não tenta em momento nenhum ceifar a vida, ele não tenta cometer algum mal. Ele só queria sanar aquela agressão afim de resguardar sua integridade física", contou o advogado.

O suspeito segue internado no Hospital da Restauração e o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

