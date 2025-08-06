fechar
Farmácia nos Torrões é alvo de assalto: suspeito levou todo dinheiro do caixa, inclusive as moedas

As imagens da câmera de segurança da farmácia flagraram o momento que o suspeito entrou se passando por cliente. Confira detalhes

Por Zayra Pereira Publicado em 06/08/2025 às 21:53
Imagem de homem que assaltou farmácia nos Torrões
Imagem de homem que assaltou farmácia nos Torrões - Reprodução

Um homem foi capturado por câmeras de segurança, na última terça-feira (5), assaltando uma farmácia no bairro dos Torrões.

O suspeito abordou a atendente e anunciou o assalto, levando todo dinheiro do caixa, exigindo que ela entregasse também as moedas.

Como aconteceu?

As imagens da câmera de segurança da farmácia flagraram o momento que o suspeito entrou se passando por cliente. Apesar de aparentar não estar armado, ele anunciou o assalto rapidamente.

Ele pediu dinheiro e moedas, levando em torno de R$ 120 reais. Na gravação, é possível escutar ele insistindo pelos centavos e atendente afirmando que não há mais nada.

Em seguida, ele observa as prateleiras e vai em direção à porta, depois volta e rouba um repelente.

Uma funcionária, que não estava na loja no momento do assalto, afirma que a vítima ainda está em choque.

"Ela tomou medicação para dormir e não sei se vai conseguir vir hoje", contou.

Uma senhora que reside há mais de 40 anos na comunidade dos Torrões conta que já teve a casa invadida diversas vezes e que já roubaram até suas panelas.

"Teve um ladrão que roubou três vezes minhas panelas todinhas, liquidificador. Já roubaram duas bicicletas do meu terraço. Se descuidar o ladrão entra e leva", contou a aposentada.

Um homem que mora e trabalha na região fala que é necessário ações de segurança no bairro.

"Precisa mais de segurança, mais apoio dos governadores. A gente fica sofrendo na comunidade, a gente não pode ter uma bicicleta, um celular. Ficamos a mercê desses caras".

