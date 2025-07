Serralheiro morre após ser esmagado pelo próprio carro no bairro da Guabiraba

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um homem, de 47 anos, morreu imprensado pelo próprio carro na última terça-feira (29), no bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife.

De acordo com vizinhos, o homem trabalhava como serralheiro e estava fazendo alguns reparos no veículo quando o macaco mecânico se desprendeu, fazendo com que o carro caísse sobe ele.

Os próprios moradores se uniram para retirar a vítima debaixo do veículo e pelo menos 20 homens ajudaram. Quando conseguiram levantar o carro o serralheiro já respirava com bastante dificuldade.

O samu e o corpo de bombeiros foram acionados mas o serralheiro não resistiu aos ferimentos.

"Eu já tinha dado conselho para ele, semana passada. Ele foi tirar o pneu do carro para consertar, aí eu disse para ele 'baixinho, bota o pneu de suporte debaixo do carro, perto da coluna do carro, e bota um cepo, poque se você não botar o cepo em cima vai terminando o macaco virar e cair em cima de você'", contou um vizinho.

Uma outra moradora do bairro conta que o serralheiro era muito querido no local e que tentaram de tudo para salvar a vida dele.

"A fatalidade é grande, a morte só quer uma desculpa. A Filha dele chorou muito porque está grávida, já perto de ganhar neném", disse.

O corpo da vítima foi recolhido ao Instuto de Medicina Legal do Recife.

"Ele sempre estava trabalhando, às vezes até de domingo a domingo ele trabalhava. Dia, Tarde e noite", contou a viúva.

O caso foi registrado como morte acidental.

