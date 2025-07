Mãe e filha são sequestradas dentro do próprio carro em Olinda; suspeito trocou tiros com a polícia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um homem, de 32 anos de idade, sequestrou uma mãe e uma filha na tarde desta quarta-feira (30), na altura do rua do Sol, no bairro do Cramo, em Olinda.

A mãe, uma professora aposentada de 74 anos e a filha, uma professora de 34 anos, haviam saído de casa para comprar peças para o veículo e quando estavam saindo do estabelecimento foram abordadas pelo suspeito.

O homem portava duas armas de fogo e obrigou as vítimas a abrirem a porta do carro, ficando no banco de trás realizando diversos tipos de ameaças às vítimas. Ele disse um endereço e pedia que as mulheres o levassem ao local.

A polícia militar foi acionada, possivelmente por testemunhas da ação, e passaram a seguir o veículo, que foi inteceptado no bairro de Casa Caiada. O suspeito realizou uma troca de tiros com a PM e somente ele foi ferido.

Tanto as vítimas quanto o suspeito foram levados à Central de Plantão da Capital.

"Quando eu reduzi a marcha para dobrar à direita ele apareceu com duas armas em punho, mandando parar, mandando destravar o carro, dizendo para tirar ele dali, para que a gente desse fuga a ele", contou uma das vítimas, que preferiu não se identificar.

Ela conta que o suspeito pedia para seguir rumo ao bairro de Engenho Maranguape.

"Eu disse a ele que parávamos o carro, entregávamos o carro a ele, mas ele disse que não queria o carro, que queria que a gente tirasse ele dali. E se alguém ficasse sabendo ou se a gente fizesse sinal para alguém, ele matava".

A professora também pontua que conseguiu escapar da investida criminosa com o apoio da Polícia Militar.

"Na imediação ali da Carlos de Lima o sinal fechou e a viatura emparelhou o carro e conseguiu fazer a abordagem. Conseguiu tirar ele do carro e nós saímos do carro muito assustadas, chorando, mas deu tudo certo. Deus deu livramento a mim, a minha mãe e aos policiais também", afirmou.

As armas foram apreendidas pela PM e o suspeito segue detido.

