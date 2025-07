Chinesa Geely entra na briga dos carros elétricos no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A marca chinesa Geely iniciou, nesta semana, as vendas do EX5, o primeiro carro da marca a ser lançado no Brasil. O SUV totalmente elétrico está disponível em duas versões: Pro R$ 205.800 e a Max R$ 225.800. A chegada oficial de mais uma marca a nosso País vai aquecer a disputa do segmento de eletrificados onde estão gigantes como a BYD, GWM e Omoda Jaecoo, só pra citar alguns nomes mais conhecidos.



E para tentar fazer frente aos rivais, a Geely reservou uma condição diferenciada neste momento: os 300 primeiros pedidos on-line terão um bônus de R$ 10 mil ao preço de tabela, o que faz com o que o EX5 possa ter o preço inicial de 195.800. A reserva é feita no site da Geely Auto Brasil (www.geelybrasil.com.br). Além deste bônus, os compradores podem escolher entre um carregador wallbox ou 1 ano de recarga gratuita nos postos de credenciados pela marca. Há ainda condições de financiamento sem juros e parcelamento do saldo em 24 vezes, a depender do plano.



ECONOMIA O tempo de recarga de 30% a 80% em carregador rápido leva apenas 20 minutos - DIVULGAÇÃO

Importado da China, o carro segue a linha de seus conterrâneos modernos: forte apelo visual, bom nível de acabamento e tecnologia de ponta pra impressionar os clientes, incluindo uma tela principal de alta definição de 15 polegadas e sistema de assistente de voz com mais de 200 comandos.



O EX5 traz um motor elétrico de 218 cv de torque instantâneo, o que permite uma aceleração de zero a 100 km/h em menos de 7 segundos. O tempo de recarga de 30% a 80% em carregador rápido leva apenas 20 minutos, enquanto sua autonomia pode chegar até a 413 km, de acordo com o INMETRO.



ACABAMENTO Interior do veículo é refinado - DIVULGAÇÃO

Neste primeiro momento não há concessionárias ainda. Os clientes podem conhecer em detalhes o Geely EX5 em um dos 22 shopping centers nas principais cidades brasileiras. Inclusive no Recife ele está em exposição no Rio Mar. A ideia é fechar o ano com 23 concessionárias espalhadas pelo País.