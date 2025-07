Chevrolet Tracker está de cara nova pra continuar forte entre os SUVs

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SUV compacto vem com bom volume de vendas em 2025 e espera alcançar o topo do ranking com as mudanças. Interior tem novo multimídia

Um dos SUVs mais conhecidos do Brasil está de cara nova. O Chevrolet Tracker tomou um banho de loja pra seguir forte na disputa com os utilitários esportivos situados numa faixa de preço entre R$ 120 mil aos R$ 170 mil. O carro da GM mudou o visual, ganhou mais tecnologia a bordo e vem bem mais interessante pra briga com os rivais.



A própria Chevrolet revelou imagens do seu veículo esta semana, mas ainda esconde o detalhes. A mudança mais significativa do novo Tracker está no visual. Os faróis dianteiros estão posicionados de um jeito como se fossem repartidos. O design faz lembrar outros SUVs mais caros da marca, a exemplo do Equinox e Trailblazer, o que é um ponto positivo para o Tracker. Na parte traseira a mudança foi bem discreta.

Parte traseira teve mudanças mais discretas

O SUV chega atualizado e deve começar a surgir nas próximas semanas em todas as lojas rede Chevrolet no País. Em relação aos motores, o novo Tracker deve manter as opções 1.0 e 1.2 turbinadas.

Por dentro, o Tracker 2026 passa a oferecer painel de instrumentos digital semelhante ao usado pela Spin. O veículo traz ainda uma central multimídia nova e com mais recursos, atendendo a pedidos dos consumidores da marca. A versão mais cara do Tracker tem como diferencial o teto solar.



CONCORRENTES

O novo Chevrolet Tracker chega em um momento onde os principais concorrentes vêm se mexendo. A lista de adversários é enorme. Podemos incluir no pacote de rivais o Jeep Renegade, Volkswagen T-Cross, Nivus, Fiat Fastback, Peugeot 2008, Tiggo 5, Hyundai Creta e Nissan Kicks, só pra lembrar os nomes principais.

Importante lembrar que o carro da Chevrolet está na quarta posição do ranking de SUVs compactos e essas novidades chegam para dar fôlego ao modelo da GM diante dos rivais.

Interior mudou completamente no novo Tracker

RANKING DE VENDAS

Enquanto o líder VW T-Cross soma pouco mais de 50 mil emplacamentos, o Tracker aparece na quarta posição com pouco mais de 30 mil vendas registrados em 2025.

O novo Chevrolet Tracker está sendo produzido na planta de São Caetano do Sul em São Paulo.

Antes do início da produção do novo carro, a GM atualizou dispositivos e sistemas em todas as áreas da fábrica: novas ferramentas de estamparia; robôs e parâmetros reconfigurados na pintura.

Versão RS do novo Tracker

A fábrica passou por ajustes no ferramental de carroceria e realizou melhorias no processo de fixação de componentes, checagem de superfícies, alinhamento de rodas e faróis.

Até os testes finais e inspeções de acabamento receberam aperfeiçoamentos. A estratégia de abastecimento da linha também foi reformulada e os sistemas de qualidade receberam novos dispositivos de controle