GWM lança versão mais barata do seu famoso SUV híbrido

A chinesa GWM lançou uma versão mais barata do seu famoso SUV híbrido Haval H6. A série limitada a 2 mil unidades começou a ser vendida, esta semana, nas concessionárias ADTSA GWM no Recife. O modelo custa R$ 199 mil e deixa o veículo bastante interessante e competitivo se for comparado a outros automóveis da categoria e do mesmo porte. Antes, o Haval mais barato era vendido por R$ 220 mil, ou seja, R$ 21 mil acima do modelo que chega agora às concessionárias.

O diretor de marcas premium do grupo ADTSA, Bruno Lima, conta que o mais recente lançamento da GWM traz o consagrado conjunto híbrido que garantiu a boa fama nas ruas dos carros da marca GWM. O motor 1.5 turbo aliado a um outro elétrico garantem uma potência combinada de 243 cavalos.

Bruno Lima é diretor da ADTSA GWM - DIVULGAÇÃO

A série limitada se diferencia por elementos visuais exclusivos. Entre os destaques estão as lanternas traseiras vermelhas, que substituíram o acabamento fumê da versão 2025/20525 e as rodas de liga leve com design exclusivo. No interior, o modelo traz acabamento em preto brilhante, em vez do cinza fosco da linha 25/25.

A série especial mantém a marca GWM em destaque na traseira, que foi adotada a partir da linha 25/25. Bruno Lima diz que a chegada da nova versão é pra coroar um feito importante da marca no mercado de eletrificados.

“A GWM está vivendo um momento histórico. Mesmo antes de iniciar a fabricação no País, já somos líderes na venda de híbridos. Para celebrar, criamos a série limitada HEV One, que entrega o mesmo desempenho e eficiência já reconhecidos no H6, com toques visuais únicos e excelente relação custo-benefício”, completou Andre Leite, diretor de Marketing e Produto da GWM Brasil.

GWM Haval H6 abaixo de R$ 200 mil - DIVULGAÇÃO

PREÇO

Com preço único de R$ 199 mil, o H6 HEV One traz uma lista de equipamentos que o posiciona entre as opções mais completas da categoria. A série especial não conta com o teto solar panorâmico nem abertura elétrica do porta-malas, mas mantém recursos de tecnologia e segurança presentes nas versões superiores. A proposta é atender um público que busca um modelo híbrido com preço competitivo e uma excelente relação custo-benefício.

Disponível nas cores preta, branca e cinza, o H6 One já está à venda nas concessionárias GWM do Recife: uma loja fica no bairro da Imbiribeira e a outra atende no bairro do Parnamirim, zona Norte da capital pernambucana.

SUV médio tem versão de bom custo-benefício - DIVULGAÇÃO

GWM EM NÚMEROS

A GWM bateu recorde de 3.217 veículos emplacados em maio, o melhor resultado mensal desde o início de suas operações no Brasil, em abril de 2023. O Haval também celebra a liderança entre os híbridos, quando registrou 10.184 unidades no acumulado de janeiro a maio deste ano.

Apesar de ter o Haval muito bem nas vendas, a GWM vem atraindo olhares da concorrência também com o Tank 300, um jipão todo estiloso híbrido que aguenta qualquer desafio. O veículo traz uma série de atributos. E, pra quem busca o modelo elétrico, a GWM conta com o Ora, carro de visual exclusivo 100% a energia.